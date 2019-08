Turismo | a Ferragosto l’effetto ‘invasioni barbariche’ è Noto

A Ferragosto spopola la scelta dell'agriTurismo : Resiste la tradizione del picnic con circa 7,1 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con piatti della tradizione portati da casa o grigliate sul posto. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che più di due italiani su tre (68%) non restano in casa a Ferragosto e sono in vacanza, hanno raggiunto parenti o amici oppure deciso di fare una semplice gita una ...

Dove vanno gli italiani a Ferragosto? Oltre 8 milioni di persone hanno scelto l’agriTurismo : Salgono a 8,2 milioni le presenze in agriturismo stimate per l’estate 2019 in Italia con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno anche grazie all’interesse crescente dei vacanzieri per il relax a contatto con la natura e per l’enogastronomia locale. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del grande esodo per Ferragosto con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria ...