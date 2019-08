Tunisia | estromesso da voto il 1° candidato gay | “Io | di destra | sogno rivoluzione su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Un gay dichiarato seduto sulla poltrona di Presidente della Repubblica? Non sia mai. Lae le sue istituzioni primarie prendono le distanze da un simile scenario e lo fanno a monte, rigettando la candidatura alle prossime elezioni presidenziali di metà settembre dell’avvocato Mounir Baatour. Il leader del Partito Liberale tunisino, e presidente dell’associazione Lgbt Shams, fa parte della lista di 76 leader di movimenti politici a cui la Isie (Istanza superiore per le elezioni), la Commissione elettorale di Tunisi, ha rifiutato l’ok per la corsa al successore del defunto presidente Beji Caid Essebsi, scomparso il 25 luglio scorso a 92 anni. Il suo nome può essere considerato il più ‘scomodo’, del resto sarebbe la prima volta di unomosessuale in corsa per la guida di un Paese nel mondo arabo. Entro il 31 agosto la Commissione pubblicherà l’elenco definitivo e dal 2 al ...

