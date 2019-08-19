PLRomaCapitale : #Roma: Via della Magliana Nuova prossimità Via Miglioli #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 362 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 19-08-2019 ore 09:00 Roma Daily News
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE. PER UN ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 10 : 00 : NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DI Roma, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ . POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE. ALTRI POSSIBILI RALLENTAMENTTI PER UN ALTRO INCIDENTE, ALL’INFERNETTO IN VIA TORCEGNO ALTEZZA VIA DI CASTEL PORZIANO. TORNIAMO IN CITTA’, AL DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 09 : 30 : NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DI Roma, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE E SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTA’ . POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE. ALTRI POSSIBILI RALLENTAMENTTI PER UN ALTRO INCIDENTE, ALL’INFERNETTO IN VIA TORCEGNO ALTEZZA VIA DI CASTEL PORZIANO. TORNIAMO IN CITTA’, AL DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 09 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’INFERNETTO IN VIA TORCEGNO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL PORZIANO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO AL DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 08 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico AL TRIONFALE IN VIA MARSILIO FICINO IN PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIOFALE. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’INFERNETTO IN VIA TORCEGNO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL PORZIANO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI DI RILIEVO AL DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI MENTRE AL QUARTIERE DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL è CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI MENTRE AL QUARTIERE DELLA VITTORIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA OSLAVIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VODICE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL è CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 19 : 30 : LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. SULLA A24 Roma TERAMO, CODE ALLA BARRIERA DI Roma EST, IN INGRESSO A Roma. CODE ANCHE ALLA BARRIERA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, SEMPRE VERSO IL RACCORDO ANULARE. PRESTARE ATTENZIONE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, IN VIA VIRGINIA AGNELLI, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI COLLI PORTUENSI. RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 18 : 30 : NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL Traffico IN CITTÀ SI MANTIENE REGOLARE. ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA, PER INCIDENTE, IN PROSSIMITÀ DELL’OSPEDALE AURELIA HOSPITAL, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SULLA A24 Roma TERAMO, CODE ALLA BARRIERA DI Roma EST, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. ED È ANCORA SOSPESA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA PREVISTA PER MARTEDÌ ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico SCARSO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI Roma. NESSUN DISAGIO ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SI REGISTRA SOLO UN INCIDENTE SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DELL’OSPEDALE AURELIA HOSPITAL, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI TRASTEVERE IN VIA INDUNO. ANCORA SOSPESA LA LINEA A DELLA ...
Traffico Autostrade 18 agosto/ Bollino rosso - code : caos sulla Roma-Fiumicino : Traffico Autostrade 18 agosto, 5 km di coda sull'A14 a causa di un'auto in fiamme. Disagi sulla A91 Roma-Fiumicino a causa di un incidente: le ultime.
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 16 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI Roma. NESSUN DISAGIO ANCHE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SI REGISTRANO IN USCITA DALLA Roma FIUMICINO, ALLO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma. IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 15 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE SCARSO LUNGO LE STRADE DI Roma. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL IL RACCORDO ANULARE. QUALCHE DIFFICOLTÀ SI REGISTRA SULLA Roma FIUMICINO, PER INCIDENTE AVVENUTO NEL PIAZZALE ANTISTANTE L’AREOPORTO, CODE DALL’USCITA PORTUENSE, VERSO FIUMICINO. IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA SEGNALARE, PER QUANTO ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DI Roma, IL Traffico SI MANTIENE SCARSO ANCHE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E LE CONSOLARI IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA CITTÀ. IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 13 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE SCARSO IN CITTÀ E SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO A Roma. SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CI SONO RITARDI PER LE LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI TRASTEVERE IN VIA INDUNO. ANCORA INTERROTTA LA ...
Traffico Roma del 18-08-2019 ore 12 : 30 : IN PIAZZA SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO LA RECITA DELL’ANGELUS CON papa Francesco E LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli presenti: Possibili disagi nell’area circostante il vaticano. SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CI SONO ...