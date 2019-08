Topolino e gli Avengers festeggiano 80 anni di Marvel Comics

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Era il 1939 quando Martin Goodman fondò la casa editrice Timely, negliCinquanta Atlas, meglio conosciuta come Casa delle Idee, e fu solo nel febbraio del 1961 che prese il nome di. Oggi, 2019, sii ben 80di questa fiorente azienda, non lontani dalla sua acquisizione da parte della Walt Disney Company, e quale miglior modo se non farlo con un numero speciale che veda l’icona diin compagnia di alcuni dei più famosi supereroi dell’Universo?...

PaoloX68 : RT @giuslit: 1) Numerose altre variabili concorrono a quei movimenti di BTP/Bonos. 2) Per liquidità e numerosità emissioni, comparare BTP a… - Selene : RT @Albo_it: #giuliochierchini l'ho sempre apprezzato tra gli autori di #topolino per la sua riconoscibilità nonostante sposasse perfettame… - Luca_Fantuzzi : RT @giuslit: 1) Numerose altre variabili concorrono a quei movimenti di BTP/Bonos. 2) Per liquidità e numerosità emissioni, comparare BTP a… -