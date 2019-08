Tool | la band ha ricevuto minacce di morte se non fosse uscito il nuovo album

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Molte volte i fan di un artista diventano esasperati fino a raggiungere azioni decisamente eccessive: nel caso dei fan deiche quest'estate finalmente potranno ascoltare il tanto attesodei loro beniamini, si è arrivati addirittura alledi. A raccontarlo è stato il batterista della, intervistato da Metal Hammer: evidentemente tredici anni senza nuovi brani hanno fatto impazzire i fan del gruppo.diTredici anni di attesa non sono per nulla pochi, ma non possono giustificare ledi: è quello che è successo alladei, che il prossimo 30 agosto pubblicherà ilFear inoculum, successore di 10.000 Days pubblicato nel 2006. Il lunghissimo digiuno per il quintoha reso i fan davvero irascibili e impazienti: in un'intervista a Metal Hammer, Danny Carey, batterista della, ha raccontato che il frontman ...

AlteaFerrari : RT @il_Conte78: e dopo il nuovo album dei #Tool spero che anche #StevenWilson si prenda una pausa dalla sua carriera solista e ci regali… - piovebirra : ?? In una settimana dall’uscita di #FearInoculum, i #Tool monopolizzano le prime 10 posizioni della “Billboard’s” d… - il_Conte78 : e dopo il nuovo album dei #Tool spero che anche #StevenWilson si prenda una pausa dalla sua carriera solista e ci… -