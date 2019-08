Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Si intitolaildi, dal 16 agosto disponibile in radio e in digital download. Ilpezzo anticipa la pubblicazione dell'album My Name Is Michael Holbrook in uscita ad ottobre.Dopo il rilascio del colorato e frizzante Ice Cream, il 31 maggio scorso,torna in radio con unpezzo inedito dalle atmosfere completamente diverse dal al precedente.Se Ice Cream, infatti, guardava all'estate,guarda al periodo autunnale e parla d'. Inc'è un piccolissimochee migliorapeer una coppia di amanti "piccolissimi per il mondo ma giganti nei cuori con il nostro, piccolissimo".anticipa My Name Is Michael Holbrook in programma per il 4 ottobre su etichetta Polydor/Universal Music Italia. Composto dallo stessoin collaborazione con David Sneddon, sin apprezzato cantautore ...

OptiMagazine : Tiny Love è il nuovo singolo di Mika su un piccolo amore che cresce ogni giorno (video e testo)… - ACLAYsuper : RT @mypieceofgold: Scusa signor Instagram, non funziona “tiny love” nella musica delle stories. Facciamo qualcosa? Diglielo @mikasounds - mikaslight : Tiny love non funziona ancora nelle storie di instagram?? #TinyLove -