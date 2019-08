The Marvelous Mrs Maisel 3 arriva il 6 dicembre | il trailer Video

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) E' vero che le temperature sono ancora alte ed il sole batte come è giusto che sia d'estate, ma da oggi ci sarà qualcuno in più che non vede l'ora che arrivi. E' stata infatti annunciata la data di uscita della terza stagione di TheMrs., la serie di Amazon Primeche con la prima stagione si è già portata a casa tre Golden Globe ed otto Emmy Awards (e la seconda è candidata per la prossima edizione). I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma dal 62019.La terza stagione seguirà la protagonista Midge (Rachel Brosnahan) affrontare il suo tour insieme a Susie (Alex Borstein), dopo aver accettato la proposta di Shy (Leroy McClain). Le due, stando a quanto riporta la sinossi ufficiale rilasciata nelle ore scorse, vivranno un'esperienza "affascinante ma modesta", che darà loro una lezione sullo show business difficile da ...

morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | Il ritorno di Midge: #RachelBrosnahan nel trailer della terza stagione di #TheMarvelousMrsMaisel - Trillafon : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | Il ritorno di Midge: #RachelBrosnahan nel trailer della terza stagione di #TheMarvelousMrsMaisel - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | Il ritorno di Midge: #RachelBrosnahan nel trailer della terza stagione di #TheMarvelousMrsMaisel -