Test di Medicina 2019 | tutto quello che c' è da sapere

Test Medicina - record di candidati. In 68.694 aspirano al camice bianco : 1.689 in più rispetto al 2018 : record di iscritti al Test di ammissione per corsi di laurea in medicina e Odontoiatria per l’anno accademico 2019/2010. Il Miur specifica che sono 68.694 i candidati che proveranno a superare la barriera della prova d’accesso. Lo scorso anno erano 67.005, quindi 1.689 in meno. Aumento considerevole è stato registrato per gli iscritti alla facoltà in lingua inglese, che passano dai 7.660 dello scorso anno ai 10.419 per il ...

Test Medicina 2019 : date e iscrizione - ecco il bando Miur : Test medicina 2019: date e iscrizione, ecco il bando Miur Pubblicata la data per il Test d’ingresso alla facoltà di medicina e Chirurgia: avrà luogo il 3 settembre 2019, come tutti i corsi ad accesso programmato nazionale tra cui Architettura e Veterinaria; per quanto riguarda gli studenti che hanno intenzione di concorrere al corso di laurea in medicina tenuto in inglese IMAT, la data della prova di ammissione sarà il 12 settembre. Come ...