Tennis | ATP Winston-Salem 2019 | i risultati di domenica 18 agosto Fuori Andreas Seppi

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Prima giornata di incontri per il torneo ATP 250 di: sul cemento outdoor statunitense in casa Italia si registra la sconfitta dell’unico azzurro impegnato,, contro la wild card boema Tomas Berdych, che si impone con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti. Negli altri quattro incontri disputati arrivano i successi dell’olandese Robin Haase, che batte per 6-4 7-6 (3) il padrone di casa, lo statunitense Denis Kudla, e dell’indiano Prajnesh Gunneswaran, che supera con un netto 6-3 6-4 il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, in tabellone con il ranking protetto. Affermazioni anche per il sudafricano Lloyd George Harris, in tre set sullo spagnolo Jaume Munar con lo score di 7-6 (5) 4-6 6-1, ed infine per il romeno Marius Copil, che supera, anch’egli al termine di tre partite, lo slovacco Martin Klizan, sconfitto con il punteggio di 6-4 ...

