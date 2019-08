Tempesta d’amore | casting news | arriva LINDA | la sorella di Christoph!

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate dal 26 agosto al 1 settembre 2019 : Eva e Christoph Partono Insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2019: Eva smaschera Christoph, Natascha e Jessica stringono un patto Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph tesse un intrigo per partire da solo con Eva! Tina scopre le bugie di Ragnar, mentre Natascha e Jessica raggiungono un accordo segreto! Il legame tra Denise ed Henry si rafforza sempre più. Annabelle tenta di riavvicinarsi a Joshua, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : LUCY cerca di dividere ROMY e PAUL! : A volte il destino gioca degli strani scherzi. Quando, mesi fa, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si innamorò finalmente di ROMY Ehrlinger (Désirée von Delft), era in realtà convinto di avere di fronte non la collega bensì la sorella di quest’ultima: LUCY (Jennifer Siemann). Ebbene, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore quest’ultima è da poco entrata in scena e, paradossalmente, sembrerà voler fare di tutto per separare la sorella ed il ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche : Eva Incinta di Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: a seguito del tradimento, Eva scopre di aspettare un bambino e il padre è proprio Christoph. Per la donna è molto difficile affrontare la situazione e qualcosa sta per cambiare radicalmente… Va avanti e continua ad appassionare Tempesta d’amore. Una delle vicende più entusiasmanti dell’ultimo periodo, che ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori, riguarda il ...

Tempesta d’amore - prossime puntate : un nuovo terribile tranello : Tempesta d’amore anticipazioni 19-24 agosto: Xenia si ferisce e viene ricoverata Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che nelle puntate della prossima settimana Xenia si ferirà in carcere appositamente. La donna verrà trasferita in ospedale e in questo modo inizierà ad attuare un piano malefico. La moglie di Christoph ruberà il cellulare di Michael, che sospetterà invece di Fabien. Nelle puntate dal 19 al 24 agosto di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle vuole lasciar morire Christoph! Ecco perché… : Fin dal suo ingresso in scena alcuni mesi fa, è stata il braccio destro di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nonché sua complice in tutti in suoi più loschi intrighi. Eppure la situazione sta per cambiare! Eh sì, perché dopo aver fatto di tutto per conquistare la sua stima ed il suo amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) arriverà addirittura a cercare di uccidere il suo stesso padre! Ecco ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Denise deve scegliere tra due padri : Christoph e Elmar! E Annabelle… : Una decisione difficile – se non quasi impossibile – attende Denise Saalfeld (Helen Barke). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella protagonista si ritroverà infatti a dover scegliere tra due padri: quello che l’ha cresciuta e quello che l’ha messa al mondo. Quello che la ragazza non sa è che dietro a tutto c’è ancora una volta lo zampino dell’odiata sorella: Annabelle Sullivan (Jenny Löffler). Ecco infatti cosa sta accadendo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Boris e Tobias si sposano! E Christoph… : Un matrimonio destinato a passare alla storia sta per essere celebrato negli episodi italiani di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni assisteremo infatti sui nostri teleschermi all’unione della prima coppia omosessuale del cast fisso della soap. E queste attesissime nozze riserveranno parecchie sorprese… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Boris e Tobias ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Annabelle scopre di non essere figlia di Christoph! : Una rivelazione sconvolgente sta per stravolgere gli episodi italiani di Tempesta d’amore, cambiando per sempre il corso della soap. Nei prossimi giorni assisteremo infatti ad un confronto tra le due dark lady della quindicesima stagione. Confronto che porterà ad una confessione dalle conseguenze inimmaginabili… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : confermato - EVA È INCINTA! Di Christoph o Robert? : La tanto attesa conferma è finalmente arrivata! Grazie alle puntate di Tempesta d’amore andate in onda in Germania in questi giorni, è infatti stato risolto un grande mistero che da settimana teneva col fiato sospeso i telespettatori tedeschi della soap: la gravidanza di Eva Saalfeld (Uta Kargel). Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda Oltralpe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eva incinta Come ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 24 agosto 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2019: Robert guarda ottimista al proprio imminente processo: cosa potrà mai accadergli con una famiglia che lo ama a sostenerlo? Ben presto, però, l’uomo si renderà conto di essersi sbagliato… Dopo aver litigato con Denise, Joshua si scusa. La ragazza, però, capisce di dover di nuovo prendere le distanze. Natascha chiede ad André di consegnare il denaro al suo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : JESSICA decide di rapire LUNA! : Cosa non farebbe una madre per la propria figlia? Dopo aver prima abbandonato e poi cercato di “vendere” la sua bambina, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore JESSICA Bronckhorst (Isabell Ege) troverà finalmente l’istinto materno e sarà disposta a tutto pur di riavere la sua Luna, costi quel che costi. Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Alicia e Viktor tornano al Fürstenhof! E hanno una sorpresa… : Una grandissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori italiani nelle prossime puntate di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni sui nostri teleschermi torneranno infatti in scena due ex protagonisti della soap davvero amatissimi. E l’occasione per questo ritorno sarà un evento davvero imperdibile… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alicia e Viktor ...

Tempesta d’amore spoiler prossime puntate : il ricatto sconvolgente : Anticipazioni Tempesta d’amore, trame 12-17 agosto: Jessica ricatta Natascha Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che nelle puntate della prossima settimana Jessica deciderà di ricattare Natascha. La ragazza, tramite Nadine una sua amica, farà credere alla moglie di Michael che la madre di Felicitas intende denunciarla. In cambio del silenzio sulla bambina, Jessica chiederà 30 mila euro in contanti alla donna. La cantante ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle rovina Denise e la riduce sul lastrico! : Non c’è nulla di più pericoloso dell’odio e della gelosia di una dark lady. Lo sa bene Denise Saalfeld (Helen Barke), che nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore dovrà ancora una volta fare i conti con la perfidia di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler). Ecco infatti cosa accadrà nella quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle vuole distruggere Denise Tra le due belle figlie di ...