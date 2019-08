Syberia | The World Before segna il grande ritorno di Kate Walker

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Microids e Benoît Sokal hanno annunciato oggi la release del nuovo episodio del franchise dell'iconico e pionieristico adventure game. Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Intitolato: The, questo episodio ancora una volta ci farà seguire le avventure dei, alle prese con una nuova indagine. Un drammatico viaggio attraverso continenti e attraverso il tempo, che si dipana tra le crisi politiche e le tragedie del Ventesimo secolo.Dopo una produzione durata 18 mesi, ": The" consentirà ai fan di tornare a immergersi nelle atmosfere uniche che sono il marchio di fabbrica della serie, alla scoperta di una storia pieno di mistero, poesia ed emozioni. Un'avventura fatta di viaggi ed esplorazioni, ingegnosi meccanismi da sbloccare e, naturalmente, l'eccezionale qualità artistica di Benoît Sokal. Con i suoi paesaggi irreali, innevati ed ...

VekkioNiubbo : RT @Eurogamer_it: L'universo di #Syberia sta per tornare! #SyberiaTheWorldBefore - Eurogamer_it : L'universo di #Syberia sta per tornare! #SyberiaTheWorldBefore - SerialGamerITA : Syberia: The World Before, annunciato il nuovo capitolo della serie #microids -