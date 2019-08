Sulla Germania cala l' ombra della recessione

Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) Laè a un bivio. Un autunno di fuoco attende il Paese, con lo spettrodietro l'angolo e tre sessioni elettorali nell'est del paese, tra settembre e ottobre, dove il rischio è quello di un'affermazione dell'ultradestra dell'Afd, che non ha grandi chance a livello federale, ma che nei Laender dell'Est è molto forte. Per far fronte a questa duplice minaccia, ma soprattutto per contrastare il rallentamento dell'industria tedesca, frenata dalle tensioni commerciali tra Cina e Usa e dall'indebolimento delle sue esportazioni, il vice cancelliere e ministro delle Finanze, il socialdemocratico Olaf Scholz, si è detto a pronto a erogare fino a 50 miliardi di euro di stimoli qualora si dovessero registrare ulteriori segnali di rallentamento. Secondo le indiscrezioni stampa, Scholz ha assicurato che Berlino ha la capacità di contrastare qualsiasi ...

