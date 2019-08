Streets of Rage 4 arriverà su PC e console | un nuovo trailer rivela il personaggio di

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Attraverso un comunicato stampa, DotEmu ha svelato finalmente le piattaforme in cui verrà lanciatoof4, il tanto atteso sequel del famoso beat 'em up.Il gioco si farà strada attraverso PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Inoltre per l'occasione è stato pubblicato unche annuncia l'arrivo di un, ovvero Cherry Hunter, figlia di Adam Hunter dell'originaleof.Addestrata da suo padre, Cherry ha imparato l'autodifesa sin da piccola. Il suo interesse nel seguire le orme di suo padre e diventare un poliziotto è presto svanito, sostituito dal suo amore per la musica. Oggi suona con la sua rock band in alcuni dei luoghi più pericolosi di Wood Oak City.Leggi altro...

