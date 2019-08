Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019), le sanzioni deldopo le gare della competizione giocate nel weekend. Ecco il comunicato. SOCIETA’ Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa tre minuti.ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DRUDI Mirko (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 3° del primo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive. LEGATI Elia (Feralpisalo’): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria. TUMMINELLO Marco (Pescara): per avere, al 2° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza ...

CalcioWeb : Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: stangata per tre calciatori - spaziocalcio : I calciatori diffidati e squalificati per il terzo turno eliminatorio di #CoppaItalia, che comincia stasera con… - trapani24h : Coppa Italia, terzo turno eliminatorio: i calciatori diffidati e squalificati -