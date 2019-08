Spirito Libero | gli episodi in onda martedì 20 agosto su Canale 5 – Ultima puntata

Spirito Libero - Ultima Puntata : Alexandra Svela la Verità! : Spirito Libero, trama Ultima Puntata: Alexandra entra in possesso di tutta la verità e decide di rivelarla in maniera tale da neutralizzare il suo più grande nemico, Maximilian. Ma non è tutto così semplice e tante cose stanno per succedere nel corso dell’Ultima Puntata… Spirito Libero, la serie tv austriaca incentrata sulle vicende dei cavalli e della coraggiosa Alexandra. La ragazza ha deciso di accettare l’eredità del suo ...

Spirito Libero - Terza Puntata : Alexandra contro Maximilian! : Spirito Libero, trama Terza Puntata: Alexandra si rende conto che non può sperare in una riconciliazione con i suoi familiari. Per tale ragione, capisce che Maximilian è una vera minaccia per lei e per l’azienda. E deve agire se spera di salvarla… Continuano le vicende di Alexandra Winkler, protagonista di Spirito Libero. La serie tv austriaca sta andando avanti tra svariati colpi di scena: la 23enne è determinata a scoprire i ...

Ascolti tv - dati auditel del 13 agosto vince Spirito libero : Ascolti tv, Prime time Estate a tempo di fiction: su Canale 5 la serie austriaca Spirito libero si conferma negli Ascolti incassando 1.724.000 telespettatori e uno share dell’11,83%, un risultato sufficiente per vincere il prime time. Secondo gradino del podio per Rai1 con Grand Tour, visto da 1.429.000 telespettatori (share 9,18%). Terzo posto per Italia1 con Chicago Fire che è stato seguito da media di 1.091.000 telespettatori pari a uno ...

Ascolti Tv Martedì 13 agosto - Grand Tour 9.2% superato da Spirito Libero 11.8% : Ascolti Tv Martedì 13 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Spirito Libero 1a Tv (3 ep.) – Canale 5 -1.724 milioni e 11.8% Grand Tour – Rai 1 – 1.429 milioni e 9.2% (il sospeso Velvet Collection 1.42 e 8.8%) Chicago Fire 1a Tv (3 ep.) – Italia 1 – 1.091 milioni e 7.1% In Onda – La7 – 971 mila e 6.1% Lo squalo – Rete 4 – 825 mila e 6.1% Hawaii Five-0 (2 ep 1a Tv + 1 ...

Ascolti TV | Martedì 13 agosto 2019. Spirito Libero 11.8% - Grand Tour 9.2% - In Onda 6.1% - Speciale Tg3 4.6% : Grand Tour - Lorella Cuccarini Su Rai1 Grand Tour ha conquistato 1.429.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.724.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 811.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.091.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Tg3 Speciale ha raccolto davanti al video 753.000 ...

Spirito Libero : anticipazioni ultimi episodi di martedì 20 agosto 2019 : Spirito Libero - Fiction Canale 5 Nel martedì estivo di Canale 5 tengono banco le avventure di Alexandra Winkler (Julia Franz Richter), protagonista di Spirito Libero, nuova serie tv drammatica austriaca. Un’unica stagione, composta da otto episodi, chiamata ad intrattenere i telespettatori per tre settimane. A seguire, trovate le anticipazioni episodio dopo episodio. Spirito Libero: anticipazioni ultimi episodi di martedì 20 agosto ...

Spirito Libero/ Anticipazioni 13 agosto : Maximilian vicino a... - fiction Canale 5 - : Spirito Libero fiction Canale 5: Anticipazioni martedì 13 agosto, Alexandra Winkler cerca di trovare la vera madre, ma l'arrivo dell'ufficiale giudiziario..

Spirito Libero seconda puntata : trama episodi 13 agosto 2019 : Spirito Libero seconda puntata. La fiction campione d?ascolti in Austria e in Germania torna in onda su Canale 5 martedì 13 agosto 2019. Ecco di seguito trama e anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Spirito Libero seconda puntata: trama episodi 13 agosto 2019 Spirito Libero episodio 4. Una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta ...

Spirito Libero dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Spirito Libero dove vedere streaming. Da martedì 6 agosto 2019 arriva su Canale 5 la fiction campione d?ascolti in Austria e in Germania. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION Spirito Libero dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate della fiction Spirito Libero andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile ...

Spirito Libero - in onda attenzione tre episodi per la fiction austriaca : Secondo appuntamento con Spirito Libero, la miniserie austriaca in onda su Canale 5 prevede tre puntate di fila il 13 agosto alle 21,20 su Canale 5. All’esordio la fiction ha fatto segnare quasi 1,7 milioni di telespettatori vincendo la prima serata. Spirito Libero anticipazioni trama L’episodio 4 dal titolo Il festival: una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta un ...

Guida Tv martedì 13 agosto - i programmi di oggi : Grand Tour su Rai 1 contro Spirito Libero : programmi Tv di martedì 13 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Grand Tour – Val d’Ossola (soppresso Velvet Collection) Rai 2 ore 21:20 Hawaii Five-0 8×17-18 1a Tv + 6×17 (qui le anticipazioni) Squadra Speciale Cobra 11 torna martedì 20 Rai 3 ore 21:15 La guerra dei Roses Canale 5 ore 21:15 Spirito Libero 1a Tv 1×04-05-06 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Lo squalo Italia 1 ore 21:20 ...

Spirito Libero - gli episodi in onda martedì 13 agosto su Canale 5 : Spirito Libero, anticipazioni episodi 4, 5 e 6 in onda martedì 13 agosto su Canale 5. Dopo il buon successo del primo appuntamento, stasera, martedì 13 agosto, torna in onda su Canale 5 la miniserie austriaca Spirito Libero, con i nuovi episodi. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa, tre nuovi episodi, il quarto, il quinto e il sesto, su otto totali che compongono la miniserie. Vediamo le informazioni sulla serie, il promo e la ...

Spirito Libero spoiler 13 agosto : l'ufficiale giudiziario va dagli Horvath per lo sfratto : Su Canale 5 sta andando in onda ogni martedì in prima serata la fiction australiana "Spirito libero" per la regia di Andreas Herzog e Christopher Schier. La serie si basa su un intreccio di intrighi familiari che vedono coinvolta la protagonista Alexandra Winkler. Il progetto televisivo che ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset il 6 agosto è formato complessivamente da 8 episodi per un totale di tre serate. Di conseguenza, salvo ...

Ascolti - dati auditel del 7 agosto : vince Spirito Libero : Ascolti tv, prime time Nella sfida tra fiction, la proposta di Canale 5 che arriva dall’Austria ha la meglio su quella di Rai1 che è stata partorita in Spagna: così la miniserie in lingua tedesca alla prima puntata Spirito Libero, trasmessa su Mediaset, ha vinto gli Ascolti della prima serata con 1.686.000 telespettatori e il 10,99% di share. Su primo canale Rai invece si sono soffermati per vedere la fiction iberica Velvet Collection 2 ...