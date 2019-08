Sondaggi politici | la crisi di governo penalizza la Lega

Sondaggi politici e taglio parlamentari - Telese su Pd e M5S : 'Per loro diritto di tribuna' : L'ultimo intervento di Matteo Salvini non ha fatto che confermare il fatto che la Lega, ad oggi, ha un unico obiettivo: le elezioni il prima possibile. Un orizzonte che servirebbe, evidentemente, a rinnovare il valore della democrazia in Italia, ma che nel Carroccio si vede di buon occhio anche e soprattutto per concretizzare quei dati che oggi vedono la Lega oltre il 35% in moltissimi Sondaggi. Oggi, però, resta da capire come sceglieranno di ...

Sondaggi politici YouTrend : Lega - Fi e Fdi potrebbero avere la più grande maggioranza della storia : Matteo Salvini, nel corso del suo ultimo intervento in Senato, ha ribadito come, a suo avviso, l'Italia nel suo immediato futuro politico abbia un solo orizzonte possibile: elezioni il prima possibile. Una prospettiva che naturalmente non può che ingolosire una Lega che, stando a quelle che sono le rilevazioni dei Sondaggi, pare destinata a essere il partito candidato a stravincere la prossima tornata elettorale, con possibilità di guidare con ...

Sondaggi politici Demos : gli adulti e il futuro dei giovani : Sondaggi politici Demos: gli adulti e il futuro dei giovani “I giovani sono l’oggi: non sono il futuro. Se pensiamo che i giovani siano il futuro, nel frattempo perdono le speranze e le illusioni e si addomesticano”. Le parole di Papa Francesco rilasciate pochi mesi fa nella sede romana di Scholas Occurrentes si sono perse nel vento. Basta dare un’occhiata ai risultati di un Sondaggio Demos per Il Gazzettino che ha chiesto ...

Sondaggi politici : oggi 12/8 Lega oltre il 36% - centrodestra al 49 - 2% - Pd e M5S indietro : La Lega, dopo aver aperto la crisi di governo, punta ad andare al voto. L'ipotesi elezioni per Matteo Salvini è l'unica strada percorribile, poiché significherebbe dare agli italiani il compito di tracciare la strada per il futuro dopo che, almeno da parte del Carroccio, è stata stabilita l'impossibilità nella prosecuzione del progetto messo in piedi dal partito leghista e dai grillini. Esiste il ragionevole sospetto che la voglia di "urne" per ...

Sondaggi politici Piepoli : fiducia italiani - Conte davanti a Salvini : Sondaggi politici Piepoli: fiducia italiani, Conte davanti a Salvini La decisione di Salvini di mettere fine al governo giallo verde ha fatto emergere l’esistenza di due Italia. Due Paesi completamente agli antipodi che riflettono sul campo le caratteristiche incarnate dal premier Conte e dal vicepremier leghista. A sostenerlo è il Sondaggista dell’Istituto Piepoli, Alessandro Amadori, ospite di Omnibus su La7. “Il Paese si ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati crisi di governo per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati crisi di governo per partito L’8 agosto ha marcato un “prima” e un “dopo”. Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde, chiedendo di tornare immediatamente alle urne. Dopo aver concluso il suo comizio (dal litorale di Pescara), Giuseppe Conte è intervenuto dalla sala stampa di Palazzo Chigi. Qui, il premier ha scagliato il discorso più duro dal giorno del suo ...

Sondaggi politici oggi/ Mannheimer : 'Salvini favorito - ma qualcuno può fregarlo...' : Sondaggi politici oggi, Lega al 36% ma Conte supera Salvini nell'indicatore di fiducia. Il M5s boccia Di Maio e riparte da lui? Le ultime notizie.

Sondaggi politici Gpf : il 62% degli italiani vuole Salvini premier : Sondaggi politici Gpf: il 62% degli italiani vuole Salvini premier “Se fosse possibile gradirebbe Matteo Salvini nuovo Re D’Italia?” La domanda che sa di boutade estiva l’ha posta senza fronzoli l’istituto Gpf Inspiring Research in un Sondaggio per Affaritaliani.it. Le risposte sono però più sorprendenti della domanda stessa: il 52% risponde di sì, il 48% no. Sondaggi politici Gpf: i perché dello strappo ...

Sondaggi politici elettorali : la Lega cresce ancora - centro-destra unito oltre il 50% : In attesa di capire ciò che accadrà al governo attualmente in carica, diventa importante dare uno sguardo a quello che viene rivelato dai Sondaggi politici elettorali. Con le riserve dettate dal fatto che si tratta di indagini statistiche basate su campioni, tali rilevazioni comunque rappresentano gli strumenti attraverso cui le forze politiche non mancano di fare qualche calcolo sulle strategie da mettere in campo. Potrebbe averlo fatto, ad ...

Sondaggi politici Swg : partito di Toti tra il 3 e il 7% : Sondaggi politici Swg: partito di Toti tra il 3 e il 7% Un partito del governatore della Liguria, Giovanni Toti, raccoglierebbe una forbice di consenso che va dal 3 al 7%. A rivelarlo è l’ex coordinatore di Forza Italia durante la trasmissione di La7, In Onda. “Un Sondaggio dell’istituto Swg indica uno spazio di un movimento politico nuovo che riaggreghi quell’entusiasmo che si è perso in Forza Italia tra il 3 e il ...

Sondaggi politici Elettorali Agosto 2019 : news e statistiche di Movimento 5 Stelle - Lega e PD : Vediamo come si apre questo Agosto 2019 e quanto è emerso nel quadro politico italiano prima della tanto agognata pausa estiva facendo riferimento ai Sondaggi Politici Elettorali per quanto concerne i tre maggiori partiti Politici in Italia e, di conseguenza, i loro tre leader (capi gruppo, segretari o leader, in qualsiasi maniera essi si vogliano definire): Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico. Sondaggi Politici Elettorali Agosto ...

Sondaggi politici Kantar UE molto popolare in Europa - ma non in Italia : Sondaggi politici Kantar UE molto popolare in Europa, ma non in Italia L’inchiesta è stata richiesta dalla Commissione Europea, l’occasione è fare un bilancio dopo le elezioni europee, che a sorpresa hanno avuto a livello continentale una affluenza record. Ma si tratta anche di testare il polso all’europeismo dei popoli dei Paesi UE, come si fa con analoghi Sondaggi politici da più d 10 anni. Ebbene, gli europei ...

Sondaggi politici : ecco perché Salvini piace agli italiani : Sondaggi politici: ecco perché Salvini piace agli italiani Salvini uno di noi. E’ questa la forza magnetica che consente a Salvini, e di conseguenza alla Lega, di essere in cima alle preferenze degli italiani. A dirlo è il Sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net: “La gente quando la intervistiamo per i nostri Sondaggi ce lo dice chiaramente, Salvini parla come me, si veste come me, fa bene a essere duro con i migranti, ...

Sondaggi politici Swg : Von der Leyen non piace ad un terzo degli italiani : Sondaggi politici Swg: Von der Leyen non piace ad un terzo degli italiani La nomina di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione Europea non ha scontentato solo Matteo Salvini ma anche gran parte degli italiani. Secondo un Sondaggio Swg sul tema, il 38% dichiara la sua insoddisfazione per la scelta dell’ex ministro tedesco della Difesa mentre il 28% approva la decisione di puntare sul delfino della Cancelliera Angela Merkel per ...