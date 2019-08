“Solo gli animali” Rita Dalla Chiesa e Heather Parisi | scontro senza precedenti

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il programma estivo condotto da Lorella Cuccarini, Grand Tour, non ha dato i risultati sperati. Il programma che vede la ex ballerina girare per l’Italia è stato etichettato da tanti come un flop. Tra coloro che l’hanno bocciato e definito un flop c’è anche l’eterna rivale di Lorella Cuccarini:. La, si sa (e si è visto anche ad Amici) non è una che lascia correre, anzi è una provocatrice bella e buona. Da tempo, poi, la showgirl più snodata della televisione manda frecciatine via social all’ex collega e compagna di palco. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha scritto: “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste”. Ovviamente il post si riferiva al programma della Cuccarini. E non tutti hanno gradito quell’ironia crudele. Per esempioche, dopo aver letto le parole della ...

