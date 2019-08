Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) L’Italia ha già qualificato quattro squadre per ledi Tokyo 2020 tra cui quella diche ha dominato il torneo preolimpico andato in scena poche settimane fa, le azzurre hanno letteralmente travolto la grande rivale Olanda e la rivelazione Gran Bretagna per staccare il pass a cinque cerchi con pieno merito. Le Campionesse d’Europa hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e si sono ampiamente meritato il diritto di disputare l’evento sportivo più importante a sedici anni di distanza dall’ultima apparizione ad Atene 2004. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per essere un’autentica mina vagante e per poter puntare a un risultato di prestigio, sei formazioni si daranno battaglia in Giappone e la nostra Nazionale non vuole certo sfigurare come ha ribadito il managerin un’intervista concessa alla Gazzetta dello ...

OA_Sport : Softball, Enrico Obletter carica l’Italia: “Alle Olimpiadi per vincere, ho una squadra di iene” -