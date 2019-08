Sister Act 2 film stasera in tv 19 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Guida Tv Lunedì 19 agosto i programmi di oggi : Sister Act 2 - il finale di The Fix e Macchine Mortali : programmi tv di Lunedì 19 agosto Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 Sister Act 2 Rai 2 ore 21:00 Hawaii Five-0 8×19-20 1a Tv + 6×18; dalle 22:30 The Blacklist 5×14-15 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:05 Nemico Pubblico Canale 5 ore 21:15 The Fix 1×08-09-10 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 The Losers Italia 1 ore 21:20 Le Iene – Omicidio Vannini La7 ore 21:15 Lord Jim Tv8 ore 21:25 ...

Ascolti TV | Lunedì 12 agosto 2019. Sister Act 15.6% - The Fix 9.1%. Speciale In Onda 7% - Speciale Tg2 3.7% - Speciale Stasera Italia 3.5% : Sister Act - Whoopi Goldberg Su Rai1 Sister Act – Una svitata in Abito da Suora ha conquistato 2.430.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.208.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 Post ha interessato 628.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano – Caso David Rossi: Suicidio o Omicidio? ha catturato l’attenzione di 794.000 ...

Sister Act film stasera in tv 12 agosto : cast - trama - streaming : Sister Act – Una svitata in abito da suora va in onda stasera in tv lunedì 12 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sister Act film stasera in tv: cast La regia è di Emile Ardolino. Il cast è composto da Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn, ...

Sister Act : cast - trama e curiosità della suora cult Whoopi Goldberg : Il film cult del 1992 con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy torna in televisione, per una serata estiva all’insegna del sorriso: Sister Act – Una svitata in abito da suora va in onda lunedì 12 agosto alle ore 21.25 su Rai1. Sister Act – Una svitata in abito da suora, trailer Sister Act – Una svitata in abito da suora, trama Deloris Van Cartier (Whoopy Goldberg) è un’esuberante cantante che ...