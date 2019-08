Simon,aperta inchiesta ritardi soccorsi

La procura di Vallo della Lucania (Salerno) ha aperto un'sulla morte diGautier,il turista francese di 27 anni, disperso in Cilento, e il cui corpo è stato recuperato in un dirupo dopo nove giorni di ricerche. Si vogliono accertare eventuali responsabilità su presuntinei, come denunciato da alcuni amici del giovane.Era stato lui stesso, il 9 agosto,a chiamare il 118dicendo di essere caduto. Da un primo esame, sarebbe morto in 40-45 minuti:la frattura della gamba avrebbe rescisso l'arteria.(Di lunedì 19 agosto 2019)