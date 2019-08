Simon Gautier | ritrovato morto l' escursionista francese disperso in Cilento

Cilento - è stato trovato morto Simon Gautier : È stato ritrovato morto Simon Gautier, studente francese di 27 anni disperso da nove giorni in Cilento, lungo la costa di Scario, nel Comune di San Giovanni a Piro in Cilento. Il suo corpo si trovava in fondo a un burrone: Simon è caduto da un sentiero ed è precipitato in un dirupo. Domenica pomeriggio, alle 19.30, uno dei soccorritori del Soccorso alpino, guardando con il binocolo, ha riconosciuto uno zaino. Poi il resto della squadra è scesa ...

