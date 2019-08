Sicilia : elicottero Aeronautica soccorre turista colto da malore allo Zingaro : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell'Aeronautica Militare, impegnati nel soccorso di un trentaduenne di Barletta impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo. Ad intervenire un elicottero HH-139

Sicilia : elicottero Aeronautica soccorre turista colto da malore allo Zingaro : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, impegnati nel soccorso di un trentaduenne di Barletta impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82° Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, ...

Sicilia : malore per una bambina allo Zingaro - salvata da elicottero Aeronautica militare : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Senza sosta l’attività degli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una missione di ricerca e soccorso di una piccola turista colta da forti coliche addominali all’interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82 Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) ...

Ferragosto - giovane disperso in mare in Sicilia : elicottero dell’Aeronautica impegnato nelle ricerche [VIDEO] : Ferragosto è un giorno come un altro per chi salva vite umane. Un elicottero e gli equipaggi dell’82 centro ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare di Trapani Birgi sono impegnati da questa notte, insieme a mezzi della guardia costiera e della guardia di finanza, per le ricerche di un giovane tunisino scomparso in mare in zona di Torretta Granitola, località nel comune di Campobello di Mazara (TP). La chiamata alla sala ...

