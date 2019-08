Si sveglia dopo 8 giorni di coma dall' incidente e scopre che il marito è morto nello

Palermo - Valentina si risveglia dopo 8 giorni di coma : nello schianto era morto il marito : dopo giorni di dolore, paura e preoccupazioni, finalmente una bellissima notizia per i famigliari di Valentina Michelli, la 33enne rimasta vittima di un terribile incidente stradale nel Palermitano in cui ha perso la vita il marito, Francesco Capodilupo di 38 anni. dopo 8 giorni di coma, infatti, Valentina si è finalmente svegliata dal sonno. La donna già esegue qualche movimento ma le sue condizioni restano gravi e ci vorrà ancora molto prima ...

Uomo dopo una colonscopia si risveglia con le mutande rosa di pizzo di una donna - fa causa all’ospedale : Un Uomo di 32 anni, Andrew Walls, si è svegliato dopo un’operazione di colonscopia ma non aveva le sue slip ma quelle rosa di pizzo di una donna. L’Uomo, subito dopo la semplice operazione e essersi svegliato indossando l’imbarazzante indumento intimo, ha deciso di fare causa all’ospedale. L’inusuale evento è avvenuto nella città di Magnola nel Delaware. L’Uomo, per non avvertire alcun dolore, si è sottoposto a una ...

"Dopo l'esplosione mi sono svegliato sotto un treno - intorno a me c'era il caos" : Il racconto di uno dei sopravvissuti alla mattanza del 2 agosto 1980: "Ci ho messo 35 anni per salire di nuovo su un treno"

Vicenza - dopo un mese si sveglia dal coma e racconta l'omicidio dell'amica : «Ero lì per proteggerla» : Si è svegliato dal coma un mese dopo l'omicidio di Marianna Sandonà, sua amica e collega di lavoro. Paolo Zorzi, 45 anni, è il testimone chiave per gli inquirenti che...

Ragazzo di 20 anni dichiarato morto si sveglia il giorno dopo : amici e parenti stavano organizzando il funerale : parenti e amici stavano organizzando il suo funerale ma lui un giorno dopo esser stato dichiarato morto si è risvegliato all’improvviso. È successo in India, come riferisce l’Independent: un Ragazzo di 20 anni, Mohammad Furqan aveva avuto un incidente stradale in seguito al quale, lunedì pomeriggio, è stato portato d’urgenza in ospedale dove i medici ne hanno constatato il decesso. La salma del giovane era stata poi riportata ...