Si sente male sulla moto d’acqua | muore ragazzo di Napoli di 22 anni in vacanza a

Salento - bimba di un anno si sente male in spiaggia : è grave : bimba di un anno ha un malore in spiaggia in Salento, nei pressi del lido Kalù. Soccorsa in spiaggia da un infermiere è stata subito trasportata in ospedale, prima a Lecce e poi a Bari. Dalla tac risulta un'emorragia cerebrale, probabilmente causata da un aneurisma. Ora è ricoverata in prognosi riservata.Continua a leggere

Chieti - 15enne si sente male a calcetto e muore in ospedale : Valentina Dardari Il ragazzino, residente a Milano, si è accasciato all’improvviso. Inutili i soccorsi Tragedia a Francavilla al Mare dove un 15enne, dopo essersi sentito male sul campo di calcetto, è morto in serata al Policlinico di Chieti. Inutile il massaggio cardiaco e la corsa in ospedale per cercare di salvargli la vita. Il ragazzino stava giocando una partita di calcetto a Francavilla al Mare, comune in provincia di Chieti. ...

Matrimonio da incubo : la sposa si sente male e la fa davanti a tutti : Un Matrimonio davvero particolare raccontato direttamente dalla wedding planner, l’organizzatrice delle nozze. Lo ha rivelato il tabloid britannico The Sun: “Sono stata ingaggiata da due famiglie abbastanza ricche per organizzare un Matrimonio in un fienile storico, dove, però, non erano presenti dei bagni. Ho deciso insieme al mio staff, così, di installare diversi bagni chimici nella parte opposta da dove si svolgeva il ricevimento... Aldilà ...

In Call of Duty : Modern Warfare sarà presente il "Tamagunchi" - un animaletto virtuale che si nutrirà di nemici uccisi : Di Call of Duty: Modern Warfare in queste settimane ne abbiamo parlato abbondantemente. Il gioco ad esempio supporterà mouse e tastiera su PS4 ed Xbox One, le mappe saranno in grado di contenere un massimo di 100 giocatori, e sarà possibile inoltre il cross-play su tutte le piattaforme.Tuttavia Infinity Ward ha svelato qualcosa in più del gioco, in particolare una feature molto carina che consente di portarsi dietro un animaletto virtuale simile ...

Una Vita - trame spagnole : Lolita si sente male - ritorna la figlia di Trini e Ramon : Nuove e travolgenti trame cattureranno l’attenzione del pubblico iberico della soap “Una Vita” nelle puntate della prossima settimana. Dagli spoiler si evince che Lolita Casado farà preoccupare i suoi familiari dopo essersi sentita male, poiché temerà di poter compromettere la sua gravidanza. Ramon Palacios invece in occasione del suo imminente matrimonio con la domestica Carmen, riabbraccerà la figlia Milagros avuta dalla defunta moglie Trini ...

Magaluf - bimbo di 5 anni si sente male nell’hotel di lusso. Ora è in fin di vita : Il bimbo ha lamentato mal di stomaco e vomitato prima del malore, venerdì mattina al Sol Barbados, Hotel a quattro stelle della località sull'isola di Maiorca, in Spagna. I genitori gli avrebbero dato del paracetamolo prima del peggioramento.

Anticipazioni 'Bitter Sweet' dal 5 al 9agosto : Nazli si sente male dopo le nozze : Arrivano le nuove Anticipazioni di una delle soap opera più seguite di questa estate, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 agosto, su Canale 5. Le trame di questa settimana gireranno tutte intorno al matrimonio di Nazli e Ferit e alla causa d'affidamento di Bulut. Demet fa rapire Asuman Le Anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" ci ...

Vicenza - bimbo di tre anni si sente male : dimesso dall’ospedale - muore dopo 12 ore : Perdere il figlio nel giro di poche ore senza alcun segnale premonitore della malattia. I genitori del piccolo Giulio sono ancora increduli per la tragedia che li ha colpiti. Luca Cortiana, il papà, ripete all’inviato del Corriere della Sera i dubbi che lo arrovellano: il suo bambino era forte e sano, sempre in movimento e per nulla fragile. Niente faceva presagire i gravi problemi di salute che l’hanno portato a morire nel giro di 12 ore. ...

Milano - 26enne si sente male in treno mentre va a lavoro - muore in ospedale a Brescia : Una bruttissima tragedia si è verificata ieri su un treno regionale di trenord a Milano, precisamente in territorio di Pioltello. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il convoglio era diretto a Bergamo, quando all'improvviso è scattata un'emergenza a bordo. Infatti, una giovane di 26 anni si è sentita male, accasciandosi sotto gli occhi increduli degli altri pendolari, i quali hanno immediatamente allertato il capotreno. Il ...

Lecce - 45enne francese fa il bagno insieme ai figli : si sente male e muore annegato : Una terribile tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri a Torre San Giovanni, una marina di Ugento, nel Leccese, dove un uomo di 45 anni, David Briere, questo il nome della vittima, è deceduto a seguito di un malore avuto in acqua. L'uomo, secondo quanto riporta la stampa locale, stava facendo il bagno insieme ai suoi figli, quando all'improvviso tutti e tre hanno avuto difficoltà a tornare a riva. Il 45enne avrebbe poi avuto anche un ...

Mondiali Nuoto 2019 – Benedetta Pilato pazza di gioia : “mi stavo sentendo male. King mi ha chiesto : stai bene?!” [VIDEO] : Benedetta Pilato vince l’argento ai Mondiali di Nuoto 2019 nella finale dei 50 rana. La 14enne azzurra pazza di gioia dopo la gara: la sua reazione fa ‘spaventare’ anche la King Benedetta Pilato firma un’altra strepitosa ai Mondiali di Nuoto 2019. L’ultima giornata della kermesse sudcoreana porta con sè una medaglia d’argento nei 50 rana per la giovane nuotatrice italiana che a soli 14 anni si ritrova ...

Si sente male a casa - resta tre giorni sul pavimento : salvato in extremis : A Gargnano, piccolo comune nell'Alto Garda, sfiorato il dramma. Un malore non ha lasciato a Italo, 60 anni, nemmeno il tempo...

Il Segreto Anticipazioni 23 luglio 2019 : Adela si sente male dopo la rivelazione di Irene. Ecco cosa le ha detto... : Mentre continuano gli scontri tra Isaac e Antolina, Francisca scopre un nuovo nemico. La povera Adela intanto accusa un grave malore. Se la caverà?

Durante la messa parroco beve dal calice e si sente male - cosa c’era dentro è tremendo - la corsa in ospedale : Una vicenda ancora ricca di mistero quella accaduta ad un parroco di Cosenza, Don Claudio Albanito,il mese scorso che mentre diceva messa, come ogni domenica ha bevuto dal calice ma immediatamente dopo si è sentito male. I sintomi che il parroco ha avvertito sono stati abbastanza gravi, infatti Don Claudio non riusciva a respirare bene e gli bruciava tantissimo la gola. I presenti hanno subito chiamato l’ambulanza che lo ha portato ...