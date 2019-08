Shay Mitchell ha rivelato quando è prevista la nascita di sua figlia

Shay Mitchell ha confessato di indossare il pannolone negli ultimi mesi di gravidanza : "Non sapevo si andasse così tanto in bagno quando si è in dolce attesa" The post Shay Mitchell ha confessato di indossare il pannolone negli ultimi mesi di gravidanza appeared first on News Mtv Italia.

Shay Mitchell ha scherzato su un effetto collaterale dell'essere incinta : Ma Shay è sempre splendida

Shay Mitchell ha scoperto il sesso del figlio che aspetta in un modo leggendario : C'entrano i Power Rangers

Shay Mitchell incinta dopo il dramma dell’aborto : oltre 4 milioni di like per la foto col pancione : L'ex star di 'Pretty Little Liars' sta per diventare mamma. Shay Mitchell è al sesto mese di gravidanza. dopo il dramma dell'aborto spontaneo avuto nel 2018, l'attrice è incinta. Il primo scatto che la ritrae con il pancione è stato accolto da una pioggia di like. Il fidanzato Matte Babel, le ha rivolto parole tenerissime.Continua a leggere

Shay Mitchell ha rivelato di essere incinta : Aspetta un bambino con il fidanzato di lunga data Matte Babel