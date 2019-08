Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 19 agosto 2019) Mentre in Italia, ma non, si discute sulle regole per l’introduzione dei monopattini elettrici, dalla Cina arriva

fisco24_info : Segway-Ninebot lancia il monopattino elettrico in grado di andare da solo: Mentre in Italia, ma non solo, si discut… - Manuel_Ghezzi : Segway-Ninebot, ecco il monopattino elettrico che torna da solo alla base - HDblog : RT @HDblog: Segway-Ninebot, ecco il monopattino elettrico che torna da solo alla base -