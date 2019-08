Scuola-lavoro | istituti liberi di aumentare le ore per gli «stage»

Dalla Scuola alla sanità : la crisi mette a rischio 380mila posti di lavoro : Dai 220mila lavoratori “a rischio” delle aziende in crisi, oggetto dei 158 tavoli aperti al ministero dello Sviluppo economico, ai 55mila precari della scuola con almeno 3 anni di anzianità che vedevano la stabilizzazione più vicina con il decreto approvato «salvo intese» dall’ultimo consiglio dei ministri

Lavorare a Scuola : le attività dei docenti previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro : Per chi pensa che l’attività lavorativa del docente sia limitata alle ore di insegnamento si sbaglia. Infatti incontri con le famiglie degli alunni, riunioni con il plesso e altri docenti, programmazioni, preparazione delle lezioni e correzione dei compiti sono tra le ulteriori attività che vanno oltre l’orario stabilito per stare in aula. I docenti prendono servizio ogni anno dal 1° Settembre e terminano il 30 Giugno, quindi la loro ...

GIOVANI E LAVORO/ Perché solo il 5% sceglie la Scuola che garantisce un posto? : Le aziende italiane hanno bisogno di tecnici specializzati, ma non riescono a trovarli. Pochi ragazzi scelgono le scuole giuste

Partnership Anpal-Fieg per transizione Scuola-lavoro : Roma, 24 lug. (Labitalia) - “Rendere i percorsi di transizione e alternanza scuola-lavoro quanto[...]

Moda : assessore veneto - ‘rilanciare formazione e raccordo tra Scuola e lavoro’ : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Si è detto per troppi anni che la Moda era finita e certamente è stata fuorviante la strategia delle delocalizzazioni. Rimane, invece, un campo bello e affascinante per chi ci si affaccia. C’è bisogno di giovani formati e docenti inclini ai percorsi professionalizzanti. Ma devono essere in grado anche le stesse aziende di sfruttare del tutto la richiesta di formazione”. Sono parole ...

Si diplomano insieme! A 51 anni lascia il lavoro e torna a Scuola per il figlio autistico : La scelta coraggiosa di Maria, 51enne. La donna ha superato l'esame di maturità insieme al suo Alessio all’istituto tecnico agrario all’istituto Paolino d’Aquileia di Cividale. "Ci è stato detto che la scuola non era per lui, ma più mi dicevano così più io mi incaponivo. Dopo un po’ di fatica e molti incontri , il preside ha accettato di riprendere Alessio a patto che a seguirlo ci fossi anche io", ha raccontato la donna.\\Maria Gariup fino ...