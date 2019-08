Scoperto pianeta roccioso grande come la Terra ma senza atmosfera

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Una ricerca pubblicata su Nature dal gruppo di planetologi coordinato da Laura Kreidberg, dell’Università di Harvard e del centro Smithsonian per l’astrofisica di Cambridge, ha dimostrato che ilLHS 3844b, a circa 49 anni luce dal Sistema Solare, ha una struttura simile a quella dellama è completamente privo di. I ricercatori hanno studiato ilLHS 3844b studiando le osservazioni condotte dal telescopio spaziale a infrarossi della NASA Spitzer, lanciato nel 2003. L’eso, che si va ad aggiungere agli oltre 4mila pianeti esterni al Sistema Solare scoperti, è poco piùdella, con un raggio pari a circa 1,3 volte quello del nostro. LHS 3844b orbita intorno alla stella nana LHS 3844, a una distanza ravvicinata, tanto da riuscire a completare un’orbita in 11 ore. Si tratta di uncaldo, con una ...

