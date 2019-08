Sconcerti | Il Brescia è l’ultima aspirina di Balotelli Ma se funziona il club è salvo

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sul Corriere della Sera Marioanalizza il ritorno in Italia di Mario, che ieri ha firmato con il. È un rischio, una scommessa, per come è fatto Super Mario, scrive. Ma se, allora ilresterà in serie A.ha vinto 3 scudetti in Italia, uno in Premier, Coppa Italia, Supercoppa, Fa, Community Shield e una Champions League. Ha segnato 37 rigori su 42 battuti. Ha ancora solo 29 anni. Cellino deve essersi detto: perché no? E così lo ha riportato a casa. Mario ha lo sguardo”sempre stupito e a volte incomprensibile”. E’ probabilmente il giocatore che si è buttato più via negli ultimi anni, scrive. Ma anche se ha “commesso molte mattane” nessuna di esse è stata grave. “È stato come volesse dimostrare di voler sempre vivere la sua libertà greve senza avere mai la fantasia o la forza d’inventarsi ...

