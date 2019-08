SARRI HA LA POLMONITE Comunicato della Juventus | salterà l' esordio a Parma?

Calcio - Serie A 2019-2020 : Maurizio SARRI ha la polmonite - a rischio il debutto sabato contro il Parma : Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri ha infatti la polmonite, come è stato confermato dal comunicato ufficiale della società piemontese. “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della ...

