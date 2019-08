San Paolo | debutto con gol vittoria per Dani Alves | 1-0 al Ceara

Il Mattino : De Laurentiis non ha ancora firmato la convenzione per il San Paolo : Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla convenzione per la gestione del San Paolo già da tempo, eppure, scrive Il Mattino, manca ancora la firma del presidente De Laurentiis. Cosa che mette in ansia Palazzo San Giacomo. Il documento non può più essere cambiato. Venne fuori da una riunione infuocata in cui ci fu scontro anche all’interno della stessa maggioranza. Occorre firmarlo entro il 15 settembre, data della prima gara ...

Il Mattino : Al San Paolo due nuove super vasche per il defaticamento : Abbiamo scritto ieri dei rendering dei nuovi spogliatoi dello Stadio San Paolo. Oggi Il Mattino dà alcuni dettagli in più di come saranno. Innanzitutto spogliatoi più larghi e più comodi. Sono tanti gli stratagemmi usati per garantire tranquillità e comfort ai calciatori. Ad esempio l’isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia. Oppure il pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a ...

STADIO San Paolo - arrivano i nuovi spogliatoi con le supervasche defaticanti : Ulteriori lavori di ristrutturazione nel ventre dello STADIO San PAOLO: spogliatoi, docce e supervasche defaticanti Lo STADIO San PAOLO era già stato ampiamente ristrutturato in vista delle Universiadi di qualche mese fa. I lavori avevano interessato principalmente gli impianti di illuminazione e audio, i tabelloni e la sostituzione dei sediolini. Un bel colpo d’occhio, per dirla come si conviene. Tuttavia, come sottolinea ...

Sportmediaset : Ecco i nuovi spogliatoi del San Paolo : Sportmediaset mostra i rendering dei nuovi spogliatoi del Napoli. I lavori rientrano sempre nella ristrutturazione del San Paolo per le Universiadi, insieme alla pista di aletica. Il progetto è stato approvato qualche giorno fa dal Comune di Napoli. Si tratta di “due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall’altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e ...

Leggete "Abbronzati a sinistra” di Elio Paoloni - prezioso diario del cammino di Santiago : Eccolo qui lo scrittore conservatore. Non è vero che tutti gli scrittori italiani viventi sono nemici dell’Italia e di Cristo: è vero che uno scrittore insolito spesso vive in luoghi insoliti (ad esempio Latiano, Brindisi) e pubblica con editori insoliti (ad esempio Melville Edizioni), e che pertant

A Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo : date fastidio - arrendetevi : Caro Paolo (Borrometi), caro Sandro (Ruotolo) e cari tutti voi giornalisti e scrittori sotto scorta ma si, io credo che, alla fine, di fronte all’evidenza delle minacce recenti di personaggetti e alla loro accuse dolosamente false forse sia meglio farvi ammazzare e amen.Cosa state a darvi pena, limarvi il cuore e amareggiarvi per le accuse, i tentativi continui di delegittimazione del vostro impegno! Fatevi ammazzare e facciamola finita.Ma ...

San Paolo - accoltellato ragazzo Rom. Non è in pericolo di vita : Roma – Questa notte intorno alle 3.30 in via Chiabrera, zona San Paolo, Roma, c’e’ stata una lite tra un ragazzo rom del 1998 e una persona ancora non identificata. I due hanno iniziato a litigare all’interno della sala bingo presente nella via indicata, ma sono poi stati allontanati dalla sicurezza competente. La discussione e’ quindi continuata all’esterno, inizialmente solo a livello verbale, per poi ...

Assunzioni Intesa Sanpaolo - Mediolanum e Unipol : posizioni senza scadenza : Attualmente, alcune Banche italiane come Intesa Sanpaolo, Mediolanum e Unipol ricercano nuovo personale qualificato in funzione di consulenti finanziari, contabili, analisti e specialisti, da dislocare tramite i propri organismi collocati sul territorio nazionale. posizioni aperte L'istituto di credito Intesa Sanpaolo Group seleziona ulteriori profili in qualità di consulenti finanziari junior da assegnare presso la sede di lavoro di Torino ...

Caso Neymar - la Procura di San Paolo chiede l’archiviazione : sospiro di sollievo per il brasiliano : I magistrati incaricati del Caso hanno rivelato come non esistano indizi che permettano di stabile l’eventuale violenza perpetrata da Neymar nei confronti di Najila Trindade sospiro di sollievo per Neymar Jr, il calciatore brasiliano infatti può definitivamente mettersi alle spalle le accuse di stupro presentate nei suoi confronti da Najila Trindade. La Procura di San Paolo ha infatti chiesto l’archiviazione della denuncia, ...

San Paolo - commissario Basile : “Lo stadio San Paolo patrimonio della città - siamo orgogliosi” : Gianluca Basile, ha visitato lo stadio San Paolo di Napoli ha commentato così il colpo d’occhio : “siamo orgogliosi del lavoro fatto, grazie all’Universiade, abbiamo dato alla città e alla sua squadra di calcio uno stadio all’altezza degli altri impianti a livello internazionale. L’interesse con cui é stato seguito il restyling dimostra l’importanza di questo stadio storico. I napoletani sono certo, sapranno ...

Stadio San Paolo : installati i sediolini nell’anello inferiore della Curva B : Il restyling dello Stadio San Paolo iniziato con l’Universiade può dirsi concluso. Sono stati installati gli ultimi seggiolini nell’anello inferiore della Curva B, scrive Calcio e Finanza. Circa 5mila sui 54mila complessivi. Questa mattina il commissario straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, ha visitato l’impianto di Fuorigrotta per assistere al montaggio. Con lui anche Carlo Perego, rappresentante della Società ...

