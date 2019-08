Salvini dal torso nudo del Papeete al foglio bianco del Senato

Open Arms. Legambiente denuncia Matteo Salvini : "Vediamo se anche questa volta fuggirà dalle aule giudiziarie" : Legambiente denuncia Matteo Salvini. L'associazione ecologista, che in teoria non ha nulla a vedere con l'immigrazione, scende in campo a favore della Open Arms. "Non può e non deve passare - spiega il presidente Gianfranco Zanna - l'idea che ci sia un uomo sopra la legge, in grado di calpestare imp

Salvini : dalla crisi di Governo verrà fuori un patto per la poltrona : "Qualunque Governo venga fuori" da questa crisi sara' "un patto per la poltrona". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

MARIA ELENA BOSCHI IN BIKINI/ Provoca Salvini : 'una mummia? Saluti dal sarcofago' : MARIA ELENA BOSCHI posta una foto in BIKINI con le amiche e risponde per le rime a Matteo Salvini: 'non sono una mummia, Saluti dal sarcofago'

Boschi "mummia"? L'ex ministra risponde in bikini : "Bacioni a Salvini dal mio sarcofago" : La foto in costume da bagno, in forma strepitosa, per mettere a tacere le criticge mosse dal leader leghista

Boschi risponde a Salvini con una foto in spiaggia : “Io una mummia? Bacioni dal sarcofago” : Maria Elena Boschi risponde via social alle parole del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, che parla di un Paese in mano a un gruppo di renziani. E la deputata del Pd lo fa postando anche una foto al mare con alcune amiche: “Capitan Fracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.

Maria Elena Boschi sfida Matteo Salvini : «Dice che sono una mummia? Un saluto dal mio sarcofago» : Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini. Non certo un inedito nella politica italiana in questi ultimi anni. Ma questa volta la sfida della ex ministra all’attuale leader della Lega è pubblica e piuttosto forte. Maria Elena Boschi risponde a Matteo Salvini che – dalla Versiliana – aveva attaccato il Pd e i “renziani” dicendo che Renzi, Boschi e Lotti sono “delle mummie” che vengono dal passato. Insomma ...

Maria Elena Boschi replica a Salvini : "Io una mummia? Tanti saluti dal mio sarcofago" : Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago pic.twitter.com/pb6m17MJhW— Maria Elena Boschi (@meb) August 18, 2019Maria Elena Boschi risponde a Matteo Salvini pubblicando su Twitter una sua foto in bikini insieme a delle ...

Dal conclave 5S l'addio a Salvini"Inaffidabile. Noi il 20 con Conte" : Beppe Grillo ha incontrato oggi a Marina di Bibbona Davide Casaleggio e il leader M5S Luigi Di Maio. Con loro anche il presidente della Camera, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, la senatrice Paola Taverna. Segui su affaritaliani.it

Governo : Nando Dalla Chiesa - ‘Sorge contro Salvini? Abuso del sacro diventa sacrilegio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “Tutti i poteri autoritari cercano la legittimazione religiosa e la mafia è un potere autoritario, che ha cercato di sostituirsi allo Stato, esattamente come lo Stato cercava la benedizione del potere spirituale, che è un meccanismo un po’ diverso. Credo che padre Sorge voglia dire che c’è una tendenza di una tipologia generale di poteri a usare il sacro come fonte di ...

Sbarcati i minori dalla Open Arms - Salvini almeno 8 maggiorenni : Sono stati in 27 a sbarcare a Lampedusa dall'Open Arms. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, dei migranti Sbarcati

Open Arms - la Spagna offre un suo porto sicuro : “Inconcepibile la risposta di Salvini”. Migranti si gettano in mare dalla nave : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 Migranti