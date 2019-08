Salvini | chi sono gli imprenditori con lui | l’ex renziano re delle pentole | il signore

Maria Elena Boschi in bikini 'Salvini - sarei una mummia?'/ Foto : dilaga ironia social : Maria Elena Boschi posta una Foto in bikini e risponde per le rime a Matteo Salvini: 'non sono una mummia'. Non mancano i commenti sul web...

La crisi una "richiesta" di Trump Salvini - attento ai 5S filo-europei : La crisi di governo è stata innescata da Matteo Salvini su richiesta di Bannon, uomo di Trump per l’Europa, seccato per le decisioni del M5s e del Governo inerenti Via della seta, Venezuela e Libia. Matteo Salvini però non aveva considerato che il 5s potesse addirittura cucire con il PD renziano e ciò lo mette in una unica prospettiva: il gabbio. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - guerra a Renzi e Boschi : "Se fanno il governo Pd-M5s andiamo in piazza" : Il conto alla rovescia è partito. Tra poco meno di 48 ore in Parlamento si conoscerà il futuro del governo Conte. Da lì in avanti gli ingranaggi degli accordi veri o presunti si metterà in moto. Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi, ribadendo che «farò di tutto affinché il governo Pd-

Crisi - Salvini : “Se si prendono la maggioranza nei palazzi scenderemo in piazza a chiedere il voto” : “Se si prendono la maggioranza nei palazzi, noi ci troviamo pacificamente e democraticamente in piazza a chiedere il diritto di voto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rivolto ai sostenitori della Lega al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta. L'articolo Crisi, Salvini: “Se si prendono la maggioranza nei palazzi scenderemo in piazza a chiedere il voto” proviene da Il Fatto ...

Marina di Pietrasanta - Salvini contestato al suo arrivo alla Versiliana : fischi e slogan : Al suo arrivo al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alcune decine di manifestanti mischiati tra il pubblico hanno contestato con fischi e urla tipo ‘torna a casa’ il leader della Lega Matteo Salvini prima che arrivasse sul palco. Per l’incontro col ministro dell’Interno la Versiliana ha registrato il tutto esaurito, con centinaia di partecipanti. L'articolo Marina di Pietrasanta, Salvini contestato al ...

Boschi a Salvini : "Io mummia?" E posta una foto in bikini (sexy) : "Salvini che dice: 'siamo attaccati da un gruppo di renziani' ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, postando una foto in bikini con un gruppo di amiche al mare. Segui su affaritaliani.it

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

