Ryan Reynolds ha raccontato qual è il regalo più bello che gli ha fatto Blake Lively

Hugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds in un esilarante post! : Hugh Jackman e Ryan Reynolds, protagonisti di un divertente scambio di battute sui social! Merito del Gin Aviator… Hugh Jackman, la star di Hollywood protagonista al cinema di The Greatest Showman e Wolverine prende di mira la società Gin Aviator di Ryan Reynolds per scherzare ancora con il suo grande amico, attraverso i social. ... Leggi tuttoHugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds in un esilarante post!L'articolo Hugh Jackman ...

La prova del momento è la #BottleCapChallenge : vincitore Ryan Reynolds : La #BottleCapChallenge consiste nello svitare e fare saltare il tappo di una bottiglia con un calcio volante. Si tratta della sfida

Ricatto d’amore : trama - cast e curiosità del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds : Nuovo passaggio televisivo per la commedia del 2009 firmata da Anne Fletcher, regista anche di Step Up, dal titolo Ricatto d’amore, che vede la presenza nei due ruoli principali della reginetta dei film sentimentali Sandra Bullock e, nel ruolo del suo love interest, l’allora rampante Ryan Reynolds, ancora molto attivo nelle commedie romantiche e, di lì a poco, destinato invece a ritagliarsi tante parti in ruoli d’azione. Il ...

Ryan Reynolds e la recensione esilarante sul suo gin : «Adoro questo prodotto…MA» : Ci sono star particolarmente burlone e che Ryan Reynolds sia amante degli scherzi non è una novità: il suo lato giocherellone è emerso tante volte tramite il suo personaggio Deadpool o negli scambi social con al moglie Blake Lively. L’ultima trovata dell’attore lo ha visto alle prese con una recensione su Amazon di Aviation Gin, di cui è azionario dal febbraio 2018. Reynolds, infatti, ha pubblicato su Twitter ...