Romina Power pubblica una foto inedita di Ylenia | la figlia scomparsa

Romina Power e lo struggente ricordo di Ylenia - la figlia scomparsa : Una madre non può accettare l’idea che un figlio scompaia nel nulla, e così anche a distanza di tanti anni Romina Power continua a dedicare pensieri e parole a Ylenia Carrisi, la figlia di cui si sono perse le tracce alla fine del 1993. Nel bel mezzo del mese di agosto Romina posta su Instagram una foto che ritrae Ylenia in costume da bagno in tutta la sua giovane bellezza, come sottolinea anche la mamma, ricordando quei periodi ...

Albano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Romina Power - il toccante ricordo della figlia Ylenia scomparsa : “Le estati erano lunghe e piene di gioia” : Il dolore per la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia è ancora forte e vivo a distanza di 26 anni nel cuore di Romina Power e Al Bano Carrisi. L’amatissima coppia prima si è separata, a causa anche del grande lutto difficile da affrontare, e poi si è riunita nel nome di una grande amicizia. Romina Power non perde mai occasione per ricordare la figlia e lo ha fatto anche ieri con un post su Instagram, attraverso una foto di qualche anno fa, ...

Romina Power ricorda la figlia Ylenia su Instagram : "Quando ancora le estati erano lunghe e felici" : Un dolore del quale si è tanto parlato in passato, ma al quale vogliono far sempre meno riferimento oggi. Stiamo parlando dello straziante caso della figlia di Romina Power e Albano Carrisi, Ylenia, scomparsa nel 1993 negli Stati Uniti d'America, all'età di 23 anni, e mai ritrovata. La figlia di Albano e Romina scomparve 26 anni fa a New Orleans, città della Louisiana.Contattò telefonicamente mamma e papà il 31 dicembre 1993, ma da quel ...

Ylenia Carrisi - Romina Power mostra una sua foto mai vista. E tutto il suo dolore : Quella dell’estate del 1993 fu l’ultima vacanza tutti insieme. Marito e moglie partirono con l’entusiasmo di sempre, lo stesso che li aveva trasformati da giovane duo esordiente nella coppia d’oro della musica italiana. Stiamo parlando di Romina Power e Albano Carrisi. Quell’estate la cantante avrebbe passato del tempo con la sorella Taryn e i nipoti, mentre Albano avrebbe girato le riprese di ‘America Perduta’. C’era anche ...

Romina Power - lo struggente ricordo di Ylenia su Instagram : “La mia bella figlia” : Romina Power ricorda ancora una volta Ylenia Carrisi, con un post commovente su Instagram dedicato alla figlia scomparsa. L’attrice americana e Al Bano Carrisi non hanno mai dimenticato la giovane svanita nel nulla il 31 dicembre del 1993. Biondissima, sorridente e stupenda: Ylenia era piena di vita e di sogni quando sparì, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi cari. Un dolore lancinante con cui la famiglia ancora oggi è costretta a ...

Romina Power ricorda la figlia Ylenia scomparsa nel 1993 - : Serena Granato L'ex moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato una foto inedita della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans nel 1993 Romina Power e Al Bano Carrisi custodiscono gelosamente nel cuore il ricordo sempre vivo della loro figlia, tanto che poche ore fa l'ex moglie del cantante ha voluto condividere con gli utenti, su Instagram, una foto inedita di Ylenia. "My beautiful Ylenia with Muffy far away and long ago, when ...

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La mia bella figlia quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".Continua a leggere

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La mia bella figlia - quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole e ha commentato: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".

Ylenia Carrisi - Romina posta una foto inedita : il dolore della Power : Romina Power pubblica una foto inedita di Ylenia Carrisi, la figlia avuta da Albano che è scomparsa nel 1993: il dolore della cantante americana È un dolore inestirpabile quello che dal 1993 attanaglia Romina Power e Albano, i genitori di Ylenia Carrisi. La ragazza scomparve nel nulla a New Orleans, città americana della Louisiana. L’ultima […] L'articolo Ylenia Carrisi, Romina posta una foto inedita: il dolore della Power proviene ...

Ylenia Carrisi - dolore di Romina Power/ Foto inedita "Quando le estati erano gioiose" : Ylenia Carrisi, il dolore di Romina Power in una Foto inedita della figlia scomparsa. "Quando le estati erano lunghe e gioiose", scrive su Instagram.

Romina Power nel cast fisso di Domenica In? Parla Mara Venier : Romina Power a Domenica In insieme a Mara Venier? Arriva la smentita Mara Venier presenterà, per il secondo anno consecutivo, Domenica In in solitaria. Nessuna co-conduzione con Romina Power, come apparso qualche giorno fa sui giornali. Stando a quello che scriveva Di Più, l’ex moglie di Albano era pronta a spalleggiare l’amica e collega nel […] L'articolo Romina Power nel cast fisso di Domenica In? Parla Mara Venier proviene ...

Romina Power nel cast fisso di Domenica In? Mara Venier smentisce : A partire dal 15 settembre, ogni Domenica, si rinnoverà l'appuntamento con la Domenica In di Mara Venier. Le novità non mancheranno: “Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa. Il “cartellone” era troppo complicato, non funzionava (...) Tutto il resto va bene così. Anche l’orario: mi avevano proposto di prolungarlo ma io non ho voluto”, ha dichiarato zia Mara a Tv Sorrisi e Canzoni. ...

“Ecco la piccola Cassia”. Romina Power pubblica la prima foto della nipote : lo scatto è tenerissimo : La notizia era arrivata nei giorni scorsi: Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Al Bano e Romina Power ha portato una ventata di allegria, di gioia, di felicità, in una parola di vita in tutta la famiglia. E subito è partito il tamtam mediatico degli auguri e degli abbracci virtuali. La bambina si chiama Cassia, un nome di origine latina e romana, che rimanda ad un passato glorioso e importante. Come ci auguriamo ...