River Plate | goleada al Racing Club ricordando il Grande Torino

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019)nella notte: con un tennistico 1-6, ilsi è facilmente sbarazzato delnella terza giornata di campionato issandosi a quota 7 in classifica. Ma, al di là del roboante risultato, ad essere messo in evidenza è il colore della maglia della storica squadra argentina: granata. Niente maglia bianca con striscia rossa, dunque. Ma perché proprio il granata? Per omaggiare il, il. Già, perché l’amicizia tra i duenacque proprio dopo la tragedia di Superga. L’allora presidente delAntonio Liperti, appreso della strage, portò la sua squadra in Italia per disputare un amichevole con il Toro (una selezione di calciatori provenienti da squadre italiane uniti per ricordare quella compagine leggendaria).L'articoloalilCalcioWeb.

