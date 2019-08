Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e critica Heather Parisi : Ancora una volta Heather Parisi ha scritto un post in cui prendeva in giro la Cuccarini,per il suo programma che va in onda quest’estate ma si è ritrovata una avvocata d’eccezione, cioè proprio Rita Dalla Chiesa. La Parisi aveva twittato: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste», ironizzando sulla ‘svolta sovranista’ di Lorella. «Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella ...

Rita Dalla Chiesa contro Heather Parisi : Heather Parisi litiga anche con Rita Dalla Chiesa come sempre su “Twitter”, dove la showgirl aveva scritto un post in cui prendeva in giro la Cuccarini, che però si è ritrovata una “avvocata” d’eccezione, cioè proprio la Dalla Chiesa. La Parisi aveva twittato: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste», ironizzando sulla ‘svolta sovranista’ di Lorella. «Perché queste battutine al vetriolo ...

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini sui bassi ascolti - interviene Rita Dalla Chiesa : Ci risiamo: nuova querelle tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, con la prima che ha pizzicato la seconda via Twitter a causa dei bassi ascolti del programma condotto Dalla più amata dagli italiani, Grand Tour. A differenza degli altri botta e risposta che ci sono stati tra le due prime donne della tv anni 80 e 90, stavolta ci si è messa anche Rita Dalla Chiesa, la quale ha deciso di prendere le difese della Cuccarini e rimproverare ...

“Solo gli animali”. Rita Dalla Chiesa e Heather Parisi - scontro senza precedenti : Il programma estivo condotto da Lorella Cuccarini, Grand Tour, non ha dato i risultati sperati. Il programma che vede la ex ballerina girare per l’Italia è stato etichettato da tanti come un flop. Tra coloro che l’hanno bocciato e definito un flop c’è anche l’eterna rivale di Lorella Cuccarini: Heather Parisi. La Parisi, si sa (e si è visto anche ad Amici) non è una che lascia correre, anzi è una provocatrice bella e buona. Da tempo, poi, la ...

Scontro tra Heather Parisi e Rita Dalla Chiesa : 'Sembri un po' di parte' : Heather Parisi si è scagliata sui social contro Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa. Il battibecco tra le tre famose donne della televisione è avvenuto su Twitter ed è partito Dalla Parisi che sui social ha scritto una battuta sugli ascolti della Cuccarini. La ballerina americana ha iniziato con una provocazione ironica riguardante gli ascolti deludenti del nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini. Grand Tour, infatti, si è rivelato un ...

Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e attacca Heather Parisi : Che tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non scorra buon sangue è cosa ormai nota da lungo tempo. Questa volta però, anche Rita Dalla Chiesa ha voluto partecipare agli scontri verbali. Si è consumata, infatti, l’ennesima querelle tra la Cuccarini e Heather Parisi. Questa volta tutto è partito da un commento al vetriolo della Parisi sul flop di Grand Tour, programma che la Cuccarini conduce su Rai Uno. Sfortunatamente, però, gli ascolti sono ...

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : “Cercasi disperatamente ascolti tv”. E Rita Dalla Chiesa la difende : “Alla faccia della solidarietà tra colleghe” : Nuova puntata della battaglia a colpi di tweet tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le due ballerine per eccellenza della televisione italiana. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“, ha cinguettato la showgirl di origini statunitensi, che, riferendosi alle idee politiche della collega, ha commentato gli ascolti del programma “Grand Tour” andato in onda ieri sera su Rai1 ...

Heather Parisi contro la Cuccarini : Houston - abbiamo un problema! Interviene Rita Dalla Chiesa : Che tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non corra buon sangue è cosa nota e sotto un tweet scritto dalla ballerina americana contro la sua collega italiana a sorpresa è comparso l'intervento di Rita dalla Chiesa in difesa di quest'ultima. L'atmosfera è bollente su Twitter, dove in queste ore si sta consumando l'ennesimo atto della (di)sfida tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La showgirl americana ha preso spunto dai ...

Heather Parisi e Rita Dalla Chiesa - scontro totale sulla "sovranista" Lorella Cuccarini : Tra Heather Parisi e Rita Dalla Chiesa volano stracci su Twitter. Dopo l'ennesimo attacco a Lorella Cuccarini della Parisi - che ha scritto: "Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste" - è intervenuta la Dalla Chiesa: "Perché queste battutine al

E' guerra tra Heather Parisi e Rita Dalla Chiesa : 'colpa' di Lorella Cuccarini : Pietra dello scandalo, gli ascolti dell'ultima trasmissione di Lorella 'Grand Tour'. Ecco che cos'è successo sui social

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini - risponde Rita Dalla Chiesa : Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini. Rita Dalla Chiesa risponde Niente, questa faida sembra infinita. L’odio che Heather Parisi nutre contro Lorella Cuccarini è interminabile. Spesso e volentieri, infatti, la ballerina americana si diverte ad attaccare la presentatrice tramite i social. Che cosa è successo questa volta? Tutto è sicuramente iniziato quando si è diffusa la […] L'articolo Heather Parisi contro Lorella Cuccarini, ...

Anna Falchi è spaRita Dalla tv? : Anna Falchi, bellissima attrice e conduttrice, manca ormai dalla tv da molto tempo. Per questo motivo ha deciso di parlare in un'intervista a Il Corriere della Sera. Anna Falchi, intervistata dal Corriere, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. "Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba, Anna e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta ...

Kean - la verità : “Via dalla Juve anche su consiglio di Cristiano Ronaldo” : “Prima di andar via da Torino ho parlato con i miei compagni della Juventus. anche con Cristiano Ronaldo: mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo. Mi sono sempre assunto grandi responsabilità. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso più forte. Il razzismo? Dobbiamo combatterlo tutti insieme“. Queste le parole dell’ex attaccante della Juventus Moise Kean nel ‘match ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...