Rischio microbiologico | ritirato l' insaccato Cima antica Genova

Richiami alimentari : ritirato piatto pronto dagli scaffali per Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro del prodotto “Pasta e fagioli“, marchio Bontà di Stagione, prodotto da Euroverde soc. agr. srl. In particolare il richiamo si riferisce al lotto n° 391171; il prodotto è venduto in confezioni da 350 grammi ed è stato ritirato per “sospetta non conformità microbiologica“. Chi avesse già acquistato deve riconsegnare il prodotto. L'articolo Richiami alimentari: ritirato ...

Ritirato stoccafisso dai banchi frigo : Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Lo stoccafisso reidratato polpa da 500 grammi marchio Tagliapietra è stato Ritirato dal mercato a causa di un errore nella stampa della data di scadenza indicata in 26/09/2021 anziché 26/09/2019. Si tratta nello specifico del lotto di produzione n°2019005461001. Chi avesse già acquistato il prodotto, dunque, deve tenere conto della reale data di scadenza. L'articolo Ritirato stoccafisso dai banchi frigo: rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] ...

Possibile Rischio microbiologico - il Ministero della Salute ritira prodotto alimentare dal mercato : Possibile rischio microbiologico: prodotto alimentare subito ritirato dal mercato. La nuova allerta arriva dal sito del Ministero della Salute che, attraverso la sezione del proprio sito dedicata agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ha pubblicato l’avviso di ritiro a scopo precauzionale per una Possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto alimentare in questione è un lotto di bocconcini ...

Bocconcini di salame richiamati per Rischio microbiologico. Il ministero : “Non mangiateli” : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di Bocconcini a marchio Azzocchi Roberto per una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da 200 grammi ciascuna, con il numero di lotto 26 LSS e la data di scadenza 12/11/2019.Continua a leggere

Bolle di sapone pericolose - Ministero lancia l’allarme per Rischio microbiologico : Nuovo allarme dal Ministero della Salute che riguarda prodotti per bambini. Oggetto di un comunicato apparso oggi sul sito sono dei giocattoli, nello specifico delle Bolle di sapone, richiamate per rischio microbiologico. Si tratta delle Bolle di sapone Gormiti della marca Planeta Junior & Kotoc.Continua a leggere