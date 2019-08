Rimosso dall' incarico il responsabile delle carcere federali Usa dopo il suicidio di

Travolge e uccide ciclista - poi si dà alla fuga dopo aver Rimosso i rottami della bici dall’auto : I carabinieri di Cervia sono al lavoro per rintracciare il pirata della strada che questa notte ha travolto un ciclista e poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso. La vittima è deceduta in mattinata, poco dopo essere stata notata da un passante. Si cerca una utilitaria e sono al vaglio le riprese delle telecamere fisse.Continua a leggere

Ryanair - passeggero Rimosso dall'aereo dalla polizia : Nicola De Angelis Tafferugli a bordo di un volo Ryanair che dal Portogallo si è diretto a Londra Stansted. Un passeggero è stato bloccato da alcuni poliziotti chiamati a bordo per intervenire Tafferugli a bordo di un volo Ryanair dove un uomo è stato fatto scendere dopo essere stato accusato di aver colpito un'assistente di volo con un pugno. Il volo stava per partire da Faro, in Portogallo diretto verso Londra Stansted. Poco prima ...

Piero Marrazzo Rimosso dalla Rai - i dettagli dello scandalo : "Cosa ha fatto con 15 mila euro" : Poche parole, la tensione è alle stelle. Piero Marrazzo , all'indomani della notizia della sua sospensione in Rai per irregolarità nelle note spesa, dice a Repubblica: "Sono un dipendente, sto aspettando che parli l'azienda, perché spetta all'azienda chiarire". Il suo stipendio è stato congelato. La

Chef francese chiede di essere Rimosso dalla guida Michelin dopo aver perso una stella : Marc Veyrat, Chef del ristorante stellato La Maison des Bois, ha chiesto agli editori della celebre guida Michelin di essere rimosso, dopo aver perso una stella a Gennaio.Come riportato da Le Point, lo Chef avrebbe messo in dubbio gli ispettori della guida, accusandoli non aver visitato il ristorante, situato nella regione dell’Alta Savoia. “Sono stato depresso per sei mesi. Come osano rischiare la salute degli Chef?” ha ...