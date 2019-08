Rientra dalle vacanze in Italia con i figli | ma in una valigia nel bagagliaio dell’auto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Era in viaggio per tornare in Francia dopo aver trascorso leestive in, con i duedi 6 e 8 anni che dormivano sul sedile posteriore dell’auto ma nel, nascosto in una, aveva messo il cadavere della moglie morta, probabilmente uccisa da lui stesso. È la scoperta fatta domenica dai gendarmi dell’Alta Savoia: i poliziotti hanno fermato l’auto alle prime ore del mattino a Doussard, sulla riva del lago d’Annecy e hanno fatto la scoperta. L’uomo, di nazionalità francese, era già noto alla giustizia ed è stato subito arrestato con l’accusa di omicidio. I duedella coppia, di 6 e 7 anni d’età, erano sui sedili posteriori, “in buona salute”, e ignari di tutto, come hanno riferito alcune fonti di polizia al quotidiano francese Le Parisien. È in corso un’indagine per omicidio per ricostruire l’esatta dinamica dei ...

