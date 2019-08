Retroscena Blogo | Simona Arrigoni | nuova promozione in arrivo | da settembre una rubrica

I Retroscena di Blogo : Miss Italia 80 chiama Ficarra - Picone e Marisa Laurito : Prende forma giorno dopo giorno la telecronaca diretta da Jesolo condotta da Alessandro Greco dell'assegnazione del titolo 2019 di Miss Italia. Un titolo non comune perchè quella di quest'anno, come già ampiamente detto in tutte le salse, sarà l'edizione numero 80 del celebre concorso che debuttò -pure questa cosa ormai ampiamente nota- con il titolo "5000 lire per un sorriso". Miss Italia 2019: ...

Retroscena Blogo : a Miss Italia dieci ex reginette - dalla Colombari alla Chillemi - dalla Pedron alla Nazzaro : Lavori in corso per Miss Italia 2019. Secondo quanto risulta a Blogo, nella serata finale del 6 settembre del concorso di bellezza, trasmessa in diretta da Jesolo su Rai1, ci saranno anche dieci celebri reginette del passato. Alessandro Greco a Blogo: "Non si può dire di no a Miss Italia. Ecco cosa cambierò rispetto al passato" Ai microfoni di Blogo parla il conduttore della finale della ...

Retroscena Blogo : Miss Italia 2019 - conduzione di Flavio Insinna in dubbio - Rai cerca soluzione : Si avvicina l'appuntamento con la finale di Miss Italia 2019 in programma per venerdì 6 settembre. Mentre sono stati rivelati alcuni dettagli sulla serata che Rai1 tornerà a trasmettere in diretta in prime time, in queste ore la Rai starebbe cercando di risolvere il nodo riguardante la conduzione. Come anticipato da Blogo, alla guida della 80esima edizione del concorso di bellezza dovrebbe esserci Flavio Insinna. Il nome del popolare attore e ...

I Retroscena di Blogo : Flavio Insinna verso Miss Italia Celebration 80 : Travagliata, complicata, difficile, piena di salite e gran rischi di pericolose scivolate. La serata di Miss Italia Celebration 80 prevista in collegamento diretto da Jesolo la sera di venerdì 6 settembre 2019, fin dall'inizio, ha avuto un sacco di difficoltà nella sua genesi. I retroscena di Blogo: Antonella Clerici dice no a Miss Italia 2019 E' un no quello di Antonella Clerici per ...

I Retroscena di Blogo : Antonella Clerici dice no a Miss Italia 2019 : Da queste colonne ve ne abbiamo già parlato, ovvero della estrema difficoltà di trovare un conduttore, o una conduttrice per la serata del 6 settembre 2019 da Jesolo quando la Rai festeggerà gli 80 anni di Miss Italia, il concorso di bellezza più celebre del nostro paese, occasione quella anche per eleggere la più bella d'Italia del 2019.Il nome su cui la Rai puntava era quello di Antonella Clerici, forte del fatto che la conduttrice lombarda ...

I Retroscena di Blogo : Tavolo tecnico convocato dalla Rai per Sanremo 2020 : Dopo le notizie di qualche mese fa rispetto alla convocazione di un Tavolo per Sanremo 2020, stavolta dovrebbe essere la volta buona per la realizzazione di una ampia discussione fra gli addetti ai lavori per il prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto apprende TvBlog infatti nella mattinata di martedì 30 luglio è stato convocato dall'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini un Tavolo tecnico per discutere dell'edizione numero 70 ...

I Retroscena di Blogo : Alessandro Banfi verso Vita in diretta : Grandi novità e rinnovamento pressochè totale per la nuova edizione della Vita in duretta in partenza dal 9 settembre sulla Rete 1. Si parte da una coppia di conduttori nuovi di zecca: Lorella Cuccarini, con la collaborazione di Alberto Matano. Uno studio con una scenografia totalmente rinnovata, nuove grafiche e non solo.Secondo quanto risulta a TvBlog pare che ci sia anche un cambio nel team di autori che "scriveranno" l'edizione 2019-2020 ...

I Retroscena di Blogo : Miss Celebration su Rai1 il 6 settembre alla ricerca del conduttore : Il dado è tratto e per festeggiare i suoi primi 80 anni a dovere Miss Italia torna a casa, ovvero in Rai. Il concorso portato al successo da Enzo Mirigliani prima e dalla figlia Patrizia poi, come scritto più volte da queste colonne, quest'anno compie un importante anniversario, sono infatti passati 80 anni da quando il suo progenitore, 5000 Lire per un sorriso, portò in primo piano la bellezza femminile nel nostro paese.Rai1 ha deciso di ...

I Retroscena di Blogo : Antonella Clerici e Rai verso il "grazie e arrivederci" ? : Rischia di diventare l'autogol dell'estate della Rai. Il riferimento è al rapporto fra Antonella Clerici e la Rai, con il contratto che lega l'ex conduttrice della Prova del cuoco e la televisione pubblica in essere fino all'agosto 2020, ma senza alcun impegno al momento sulla carta relativo alla prossima stagione tv. I retroscena di Blogo: cancellato Sanremo young e Antonella Clerici ferma tutta ...

I Retroscena di Blogo : Euro Games da settembre su Canale 5 - ecco le ultime notizie : L'appuntamento è uno di quegli imperdibili per gli amanti del vintage e per chi vuole vedere come si divertivano gli italiani d'estate in televisione nel secolo scorso. Ci riferiamo al "reboot" di Giochi senza frontiere che è stato chiamato Euro Games.Al timone per l'Italia di questa manifestazione giocosa sono stati chiamati Ilary Blasi ed Alvin, la messa in onda sarà su Canale 5 al giovedì a partire dal 19 di settembre per 6 settimane. ...

I Retroscena di Blogo : le novità di Detto fatto da Carla Gozzi a Guillermo Mariotto fino al sabato : Torna a settembre l'appuntamento da Milano con il programma di varietà prodotto dalla Endemol ed intitolato Detto fatto. La trasmissione di varietà diffusa dalla Rete 2 della Rai in questa nuova edizione presenterà alcune novità che non riguarderanno però la padrona di casa che resterà, almeno ancora per questa edizione, l'attrice pugliese Bianca Guaccero, che sembra ormai sia stata "catturata" dal piccolo schermo a spese del grande ...

I Retroscena di Blogo : Ora o mai più torna subito dopo Sanremo 2020 - Amadeus traina se stesso? : Il successo è stato assolutamente clamoroso e per qualcuno pure inaspettato. Ci riferiamo al vero titolo nuovo che nella scorsa stagione tv ha convinto il pubblico televisivo di Rai1 in una serata dannatamente complicata come quella del sabato, contro una corazzata quale è C'è posta per te.Lo spettacolo musicale a cui ci riferiamo è Ora o mai più condotto dal bravissimo Amadeus che tornerà su Rai1 sempre di sabato sera, la settimana ...