Resta bloccato sul Frecciarossa in partenza | la figlia minorenne rimane da sola sulla

Salvini : se tutto Resta bloccato ridare la parola agli italiani : Salvini:"Non voglio regalare agli italiani altri mesi di litigi, polemiche e insulti. Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi"

"Se Resta tutto bloccato - meglio dare la parola agli italiani" - dice Salvini : "Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi, ma se tutto resta bloccato, se ci rendiamo conto che non c'e' strada, che le idee" con i 5stelle "divergono, e' piu' serio dare la parola agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio24 news. "Non voglio regalare agli italiani altri mesi di litigi, di polemiche, di insulti. Sulla Tav abbiamo perso un anno, cosi' come sulla giustizia ...

Avellino - black out in tribunale : disabile Resta bloccato : Giovanni Vasso L'anziano non poteva lasciare l'edificio perché gli ascensori erano fuori servizio a causa dello sbalzo di tensione. Soccorso e "liberato" dai vigili del fuoco Va via la corrente, anziano disabile resta bloccato in tribunale per ore. È accaduto ad Avellino dove, a causa di un black out, gli ascensori sono rimasti fuori servizio per parecchio tempo e il disservizio ha impedito a un 70enne disabile, costretto a potersi ...