Reggio Calabria | turista ' dormiglione' si appisola sul materassino | risveglio in Sicilia

Reggio Calabria - 28enne si addormenta sul materassino a Scilla e si risveglia vicino Messina : la guardia costiera lo salva : Si è addormentato su un materassino a Scilla. La corrente lo ha trascinato fino a Messina. La guardia costiera ha salvato, nella giornata di sabato, un ragazzo di 28 anni nello Stretto. Il giovane si era appisolato sul galleggiante appena fuori a una spiaggia della riva calabrese, ma lui si erano perse le tracce dal pomeriggio, quando un amico ha avvertito la Capitaneria di Porto. Le ricerche hanno interessato tutto lo Stretto di Messina con ...

Le straordinarie acrobazie dei Delfini nello Stretto di Messina : immagini emozionanti da Reggio Calabria [VIDEO] : Ieri pomeriggio a Punta Pellaro (Reggio Calabria) un branco di diverse decine di Delfini ha dato spettacolo non lontano dalla costa orientale dello Stretto di Messina, incantando centinaia di osservatori. I Delfini popolano le acque dello Stretto di Messina quotidianamente, ma non è molto comune vederli giocare con salti e acrobazie così affascinanti e spettacolari. Ecco le immagini: Reggio Calabria, Delfini felici giocano a Punta Pellaro con ...

Pescato un altro esemplare di pesce palla maculato al Sud Italia : scatta l’allarme a Reggio Calabria : Un altro esemplare di pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus), è stato Pescato poche ore fa a Reggio Calabria, precisamente sulla spiaggia di Lazzaro, nell’hinterland meridionale della città situata sullo Stretto di Messina. E’ l’ennesimo avvistamento di questa specie pericolosissima perchè altamente tossica (è più velenoso del cianuro), tanto che l’ISPRA ha lanciato l’allarme da anni invitando Pescatori, gli ...

Reggio Calabria - pregiudicati tra portatori statua del Santo : parroco annulla processione : La processione è annullata perché i portatori dell’effige del Santo sono pregiudicati. Succede a Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, precisamente nella frazione Acquaro. A deciderlo il parroco, don Giovanni Bruzzì che ha dovuto annullare il tradizionale corteo per la ricorrenza di San Rocco dopo alcuni accertamenti della polizia. Una gran parte, oltre il 90% secondo gli accertamenti, dei trenta portatori, infatti, aveva precedenti ...

Castello Aragonese e Museo : Aspromonte protagonista a Reggio Calabria nel sabato di mezz’estate : Mostra e Concerto per un sabato da protagonista. L’Aspromonte indossa l’abito elegante e si prepara ad un doppio appuntamento per il 17 agosto con la città di Reggio Calabria, dove esalterà il proprio patrimonio naturalistico e le eccellenze artistiche e culturali. Alle 18:00 la mostra “Aspromonte: identità e colori”, verrà inaugurata al Castello Aragonese. L’esposizione curata da Ci.Ma. G.R. e C.A., Sergio Tralongo e Chiara Parisi, con le foto ...

Reggio Calabria - in cantina teneva droga - armi ed esplosivo. Arrestato pregiudicato - la pista della ‘ndrangheta : Duecento grammi di tritolo e un detonatore a fuoco e miccia. In un garage di Gebbione, nella zona sud di Reggio Calabria, c’era tutto l’occorrente per assemblare un ordigno ad alto potenziale chiamato Ied (“Improvised Explosive Device”). Saranno le indagini della guardia di finanza a ricostruire il percorso del tritolo e, soprattutto, il perché si trovava in un garage utilizzato dal 43enne Giovanni Pugliese. A lui, gli uomini del ...

Terremoto di magnitudo 3.2 alla vigilia di Ferragosto a Reggio Calabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 registrato dall'Ingv alla vigilia di Ferragosto a Condofuri in provincia di Reggio Calabria

Calabria : moderata scossa di terremoto nella notte vicino Reggio Calabria : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella notte di oggi 15 agosto 2019, precisamente alle 01.26, sull'estremo sud della Calabria, nel reggino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, pochi minuti fa, intorno all’1:35. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone. Non sono ancora noti i dati della scossa (epicentro, ipocentro, magnitudo). La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria, in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, ...

Aspromonte : “Identità e Colori” in mostra al Castello Aragonese di Reggio Calabria : Far conoscere i mille volti dell’Aspromonte, renderli apprezzabili agli occhi di tutti, rivolgendo una particolare attenzione anche all’accessibilità dei diversamente abili. “Aspromonte: identità e Colori”, è la nuova mostra fotografica che sarà esposta al Castello Aragonese dal 17 al 31 agosto. Immaginata e pianificata dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, sempre più impegnato nella promozione di iniziative di marketing territoriale per la ...

Reggio Calabria : al Museo Archeologico “Donne in orbita : l’universo al femminile” con la prof.ssa Patrizia Caraveo : Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato in occasione dello spettacolo: “Atlas Coelestis: la musica e le stelle” tenutosi sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, proseguono gli incontri all’interno della convezione tra Planetarium Pythagoras ed il MArRC. Martedì 13 agosto alle ore 17.30 nella sala conferenze del Museo la prof.ssa Patrizia Caraveo terrà una conversazione su: “Donne in orbita”. Da Valentina ...

Prima volta per Levante a Reggio Calabria - grandi emozioni nella serata tributo allo “stretto necessario” : Non ancora casa, ma quasi. L'unica data calabrese del tour estivo di Levante segna un avvicinamento progressivo alla terra natìa dopo le tappe di Caserta e Lecce. A separare Claudia Lagona dalla sua Sicilia c'è solo lo stretto di Messina, e l'atmosfera familiare della suggestiva Piazza Castello alimenta un'intesa tutta speciale fra Levante e il pubblico di Reggio Calabria. Il suo primo concerto sulla sponda continentale dello stretto è un ...