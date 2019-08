Raoul Bova parla del divorzio | Chiara Giorgano reagisce su Instagram

Raoul Bova : ‘Rocío Muñoz Morales? Parlavano di avventura - saremmo durati 6 mesi’ : “Quando l’ho incontrata, Rocío era quello che cercavo. Se fosse stata un’avventura sarebbe durata sei mesi“: così Raoul Bova ha parlato ancora una volta della sua relazione con l’attrice e showgirl spagnola Rocío Muñoz Morales, iniziata dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Con la conduttrice iberica, conosciuta sul set di Immaturi – Il viaggio, l’attore romano ha avuto due figlie, che vanno ...

Raoul Bova : ‘Rocío Muñoz Morales? Parlavano di avventura - non escludo il matrimonio’ : “Quando l’ho incontrata, Rocío era quello che cercavo. Se fosse stata un’avventura sarebbe durata sei mesi“: così Raoul Bova ha parlato ancora una volta della sua relazione con l’attrice e showgirl spagnola Rocío Muñoz Morales, iniziata dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Con la conduttrice iberica, conosciuta sul set di Immaturi – Il viaggio, l’attore romano ha avuto due figlie, che vanno ...

Raoul Bova : “Pensavano che con Rocio fosse un’avventura o la crisi dei 40 anni invece la amo ancora” : Raoul Bova ha parlato della sua vita privata in un'intervista rilasciata a 'Vanity Fair'. L'attore è fidanzato da sette anni con Rocio Munoz Morales. Ha ricordato le critiche ricevute quando decisero di vivere la loro relazione alla luce del sole. C'è chi parlò della "classica crisi del quarantenne" e invece non si trattava affatto di un'avventura.

Raoul Bova - la confessione sulla depressione : Raoul Bova si racconta con grande schiettezza e, a 48 anni, parla senza filtri del divorzio e della depressione. Era il 2012 quando l’attore incontrò sul set di Immaturi 2, Rocio Munoz Morales, la donna che sarebbe diventata in seguito la sua compagna e la madre delle figlie Luna e Alma. Nel 2013 il divorzio da Chiara Giordano, dopo oltre dieci anni d’amore, poi i gossip, lo scontro con l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace ...

Raoul Bova : “La depressione? Ci sono dei momenti nella vita in cui sei solo davanti a Dio” : Una vita passa a a temere il giudizio degli altri, l’ansia di piacere a tutti, i momenti più difficili e il suo rapporto con Dio. È un Raoul Bova a cuore aperto quello che si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. L’attore si prepara a vestire i panni dello stilista Giorgio Armani nella nuova fiction Mediaset Made in Italy e intanto spiega come ha lavorato su di sé cambiando la prospettiva con cui era abituato a vedere ...

Raoul Bova contro l'ex suocera Annamaria Bernardini de Pace : Raoul Bova è il protagonista della copertina di Vanity Fair di questa settimana. L'attore è stato intervistato dal settimanale diretto da Simone Marchetti in occasione del lancio della serie tv Mediaset nella quale impersonerà Giorgio Armani, mentre attualmente sta lavorando alla realizzazione della fiction su Manuel Bortuzzo, il nuotatore colpito per sbaglio nel corso di una sparatoria. prosegui la letturaRaoul Bova contro l'ex suocera ...

Raoul Bova - la verità sul rapporto con l’ex Chiara Giordano : Raoul Bova parla per la prima volta del suo rapporto con Chiara Giordano, l’ex moglie da cui ha avuto due figli: Alessandro e Francesco. Un addio arrivano nel 2013 dopo oltre dieci anni d’amore e l’incontro di Bova con Rocio Munoz Morales sul set di Immaturi 2. Quel film cambiò per sempre la vita dell’attore che oggi è nuovamente felice accanto alla compagna che le ha regalato due figlie: Luna e Alma. Il rapporto con ...

“Non era giusto”. Raoul Bova torna a parlare dell’ex moglie - anni dopo la separazione : Ha compiuto proprio ieri 48 anni l’uomo più invidiato e richiesto d’Italia, Raoul Bova. E ritorna a parlare del rapporto, a quanto pare ottimo, che è riuscito a instaurare con l’ex mogie Chiara Giordano. I due sono stati a lungo una famiglia e hanno dato alla luce i figli Alessandro e Francesco. Il loro matrimonio è finito qualche anno fa, quando Rocio Munoz Morales è entrata nella vita dell’attore sbaragliando certezze e sentimenti. E facendo ...

Raoul Bova : “Mai in guerra con Chiara Giordano ma fu ingiusto demonizzare me e Rocìo” : Raoul Bova parla del buon rapporto che lo lega all’ex moglie Chiara Giordano, con la quale non sarebbe mia stato in guerra. Ma a proposito di una vecchia diChiarazione dell’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, commenta: “È una cosa bella da dire? Non credo. Comunque le cose vanno come devono andare”.

Raoul Bova "mai in guerra con la mia ex Chiara"/ E Rocio : "Uomo e papà meraviglioso" : Raoul Bova parla della serenità ritrovata con l'ex moglie Chiara Giordano e dell'amore con Rocìo. 'Se coi figli mi fermo? Non lo so...'

Raoul Bova si racconta : la sua grande paura e l’ultima volta che ha pianto : Raoul Bova si racconta e rivela qual è la sua più grande paura e quando è stata l’ultima volta in cui ha pianto Vanity Fair gli ha dedicato la sua ultima copertina e per questo motivo ha voluto sottoporre Raoul Bova ad un breve questionario, postato su IG Tv, dove l’attore ha avuto la possibilità […] L'articolo Raoul Bova si racconta: la sua grande paura e l’ultima volta che ha pianto proviene da Gossip e Tv.

Raoul Bova : ‘Ero schiavo dell’idea di voler piacere a tutti’ : “Ero schiavo dell’idea di voler piacere a tutti“: lo ammette con grande onestà Raoul Bova. L’attore romano, che si divide da ormai tanti anni tra cinema e tv, ha rivelato questa sua debolezza parlando del fatto che, qualche tempo fa, gli dava fastidio essere etichettato come una sorta di ‘sfasciafamiglia’ dopo l’inizio della relazione con Rocío Muñoz Morales. Ma non era solo questo aspetto del voler piacere a ...

Raoul Bova : "Per l'ansia di piacere a tutti vivevo 'in sottrazione'. La depressione? Ho vissuto momenti pesanti" : Una vita passata “in sottrazione”, l’ansia di piacere a tutti, il malessere psicologico, l’importanza della famiglia e il rapporto con Dio. È un Raoul Bova senza filtri quello che si racconta a Vanity Fair.L’attore, che prossimamente interpreterà lo stilista Giorgio Armani nella serie Mediaset Made in Italy, racconta di aver sofferto per molto tempo l’ansia di dover piacere a tutti e che oggi si ...

Buon compleanno Raoul Bova - Arthur Laffer - Giorgio Chiellini… : Buon compleanno Raoul Bova, Arthur Laffer, Giorgio Chiellini… …Susanna Camusso, Giorgio Ruffolo, Lina Wertmuller, Francesco Perfetti, Steve Martin, Wim Wenders, Gianni de Gennaro, Paolo Mengoli, Lucrezia Reichlin, Antonello Grimaldi, Pietro Folena, Cecilia Gasdia, Riccardo Antonelli, Martina Bestagno, Alex Liddi, Andrea Cingolani, Tommaso Castello… Oggi 14 agosto compiono gli anni: Astorre Cattabrini, ex calciatore; Agostino ...