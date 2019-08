Rainbow Six Siege Operation Ember Rise | i dettagli sulla nuova stagione

Rainbow Six Siege Pro League : Ubisoft annuncia le migliori squadre : Ubisoft annuncia che sedici delle migliori squadre della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League di tutto il mondo sono arrivate a Raleigh, nella Carolina del Nord, per partecipare al Six Major Raleigh, il primo Major degli Stati Uniti nella storia di Rainbow Six, che si terrà dal 12 al 18 agosto. Dopo un’intensa fase a gironi che durerà fino a domani, 14 agosto, le otto squadre qualificate si sfideranno ...

Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 : i Mkers si aggiudicano il primo campionato ufficiale italiano : È con ben 80.000 spettatori unici che si conclude la prima edizione del campionato Nazionale dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, organizzato da PG Esports.Dal vivo e in streaming, il Teatro Olimpico di Roma ha offerto a migliaia di spettatori quello spettacolo appassionante e coinvolgente che solo l'esport sa dare, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli sull'evento: Leggi altro...

Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 : al Teatro Olimpico di Roma le finali del torneo nazionale di R6 : Sabato 27 Luglio, al Teatro Olimpico di Roma andranno in onda le finali dei Rainbow Six Siege PG Nationals 2019, il campionato italiano ufficiale dello sparatutto tattico di Ubisoft organizzato da PG Esports con il supporto tecnico di Predator, che vedranno contrapposti i team di R6 di Mkers e Notorius Legion Esport. Per questa prima edizione il campionato è stato preceduto da un torneo di qualificazione tramite cui si è arrivata alla rosa di 8 ...

Ubisoft : raggiunti obiettivi di vendita "più alti del previsto" quest'anno grazie a Assassin's Creed e Rainbow Six Siege : Ubisoft negli ultimi anni ha investito tempo e denaro in giochi più vecchi come Rainbow Six Siege e For Honor, ma ha anche dato respiro alla serie "annuale" di Assassin's Creed quest'anno, supportando Odyssey nel 2019 (l'ultimo DLC è stato pubblicato proprio questa settimana ). Inoltre, diversamente dal passato, Odyssey non è una "brutta copia" di Origins, come quest'ultimo non è una "brutta copia" del suo predecessore.Quindi, come sta andando ...

Rainbow Six Quarantine uscirà nel 2020 : Abbiamo avuto modo di conoscere Rainbow Six Quarantine con un trailer proiettato in occasione dell'E3 2019, ma ora sappiamo anche di più: sappiamo che uscirà nel 2020.In particolare, sappiamo che il gioco sarà disponibile nel terzo trimestre dell'anno fiscale, e questo significa che potremo mettere le mani sul gioco, indicativamente, tra i mesi di gennaio e marzo 2020.Rainbow Six Quarantine si affiancherà a Rainbow Six Siege senza dunque ...

Rainbow Six Siege : Clash e gli scudi portatili sono di nuovo disponibili : Ubisoft ha da poco riattivato gli scudi portatili e l'operatore Clash nel suo FPS competitivo Rainbow Six Siege. Nelle scorse settimane i giocatori non hanno potuto accedervi a causa della presenza di un glitch.Come riporta VG247, di solito gli sviluppatori impiegano poco a risolvere i bug relativi ad un oggetto o ad un operatore, questa volta è stato necessario attendere qualche giorno in più in quanto il team è dovuto intervenire su alcune ...

Rainbow Six Siege Nationals 2019 : Predator diventa tech partner dell'evento : I Rainbow Six Siege Nationals 2019 avranno come partner della competizione il brand Predator di Acer, linea dedicata al gaming del celebre produttore tech cinese.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Acer per tutti i dettagli su questa pratnership: Leggi altro...

Rainbow Six Siege : Ubisoft ci dà il benvenuto a Fort Truth per l'evento Showdown : Ubisoft annuncia Showdown, un evento a tempo limitato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Showdown introdurrà una nuovissima modalità di gioco e un'inedita mappa, ambientata sotto il sole cocente di Fort Truth e disponibile per un periodo limitato. Tutti i giocatori che prenderanno parte all'evento potranno ottenere oggetti in-game esclusivi.Disponibile dal 2 al 16 luglio, questo viaggio nel selvaggio west introdurrà una modalità di gioco 3 ...

Rainbow Six Siege : Operation Phantom Sight - recensione : L'edizione 2019 dell'E3 è stata per Ubisoft una delle più importanti degli ultimi anni. Complici le assenze e le performance sottotono dei suoi principali competitor, il publisher transalpino ha rubato la scena con una conferenza che non finirà negli annali della manifestazione, ma che ha saputo in ogni caso proporre alcuni spunti interessanti come il reveal di Watch Dogs: Legion e il teaser del nuovo titolo dagli autori di Assassin's Creed ...