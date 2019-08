Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) L'Italia, con i suoi 896 Km di linea ad, risulta essere al settimo posto nella classifica dedicata alle infrastrutture ferroviarie più avanzate nel. Lo dice un rapporto dell'Omio, piattaforma digitale leader in Europa specializzata nella prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo. La classifica è stata pensata partendo da una lunga lista di Paesi con un'infrastruttura adavanzata, per poi prendere in considerazione i primi 20 in base allamassima ed effettiva dei treni, alla lunghezza delle tratte in funzione e adelle tratte in costruzione. L'Italia può vantare una delle linee più veloci d'Europa, con un record dimassima pari a 394 km/h, secondo solo a Francia e Spagna; grazie all'è infatti possibile percorrere i 580 chilometri della linea Milano - Roma in sole 2 ore e 55 minuti. Altro dato interessante ...

fattoquotidiano : C’è la contestazione sul web e quella nel mondo reale. A Soverato, in provincia di Catanzaro, è andata in scena una… - enpaonlus : Usa, il Delaware sarà il primo Stato a dire basta ai “canili killer” - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Quella italiana è la settima alta velocità più veloce del mondo. Un rapporto #altavelocita -