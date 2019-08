Privacy online | e se vi ricattassero per riavere le foto delle vostre vacanze?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ci siamo abituati poco alla volta alle estorsioni digitali e in tempi recenti chi si è ritrovato nell’impossibilità di accedere ai propri file non ha esitato a pagare il “riscatto” ai banditi. Il fenomeno del “ransomware”, basato sulla fraudolenta cifratura dei dati ad opera di programmini venefici attivati involontariamente dagli utenti meno fortunati, ha messo in crisi enti pubblici, aziende e professionisti, ma anche singole persone e addirittura intere città (Baltimora ne è l’esempio più eclatante). Ritrovarsi bloccati è un dramma, specie se i file indebitamente “cifrati” sono indispensabili per lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa. A volte basta un “clic” del mouse su un link o su un allegato ad una mail a scatenare l’inferno: ne sanno qualcosa in tanti, sia che abbiano ceduto al ricatto sia che si siano arresi alla sorte avversa. Ma che succede se nel mirino dei ...

