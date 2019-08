Previsioni meteo lunedì 19 agosto | settimana di estremi | con caldo africano e temporali

Previsioni meteo 19-22 agosto : ultima puntata rovente della stagione? Tutti i DETTAGLI sull’ondata di caldo [MAPPE] : Inizia a prendere piede la nuova ascesa del promontorio anticiclonico subtropicale verso l‘Italia. Le temperature, già calde, continueranno a lievitare soprattutto da lunedì 19 e fino a metà settimana circa, specie sulle aree centro-meridionali, quelle più colpite dall’ondata di caldo. Le giornate con massima espressione anticiclonica, quelle nel corso delle quali si concretizzeranno i valori barici e termici più elevati alle varie ...

Previsioni meteo - peggioramento in arrivo : forti temporali al Nord - colpite anche le pianure [MAPPE e DETTAGLI] : Prospettive di progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Già a inizio settimana le aree alpine e prealpine, localmente le alte pianure e le zone pianeggianti più vicine alle Alpi in genere, perderanno via via la protezione anticiclonica a opera di correnti umide e instabili atlantiche. Nubi, quindi, in progressiva intensificazione su questi settori settentrionali con rovesci e temporali sempre più diffusi ed estesi, fino ...

Previsioni meteo 19 agosto : in arrivo temporali al Nord - al Sud torna il caldo africano : Le Previsioni meteo per la settimana del 19-25 agosto promettono ancora un'estate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma attenzione ai temporali. Ne sono convinti gli esperti del ilmeteo.it: l'alta pressione porterà ancora tempo caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento anche se non raggiungeranno livelli estremi come accaduto nelle scorse settimane. L'anticiclone presente sul nostro Paese, però, potrebbe presto ...

Previsioni meteo : oggi alta pressione con sole prevalente - qualche disturbo localizzato [MAPPE] : Domenica tranquilla su tutto il Paese con tempo in prevalenza soleggiato e stabile. L’alta pressione dal territorio algerino, tunisino si è estesa oramai a tutto il Mediterraneo centro-occidentale riuscendo, per quest’oggi, a proteggere l’Italia intera, anche i settori alpini e prealpini. Stato del cielo e fenomeni Il sole, quindi, la farà da padrone pressoché ovunque, salvo alcuni disturbi nuvolosi dovuti spesso a umidità ...

Previsioni meteo Torino : domani massima di +31°C e nubi sparse - nel complesso bel tempo sul Piemonte : A Torino domani, domenica 18 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +31°C, la minima di +19°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: l’alta pressione garantisce una nuova giornata di ...

Meteo Settembre - le Previsioni per la prima settimana : alta pressione apripista? [DETTAGLI E MAPPE] : La circolazione per i prossimi 20 giorni appare piuttosto dinamica, dalle simulazioni dei maggiori centri di calcolo. Per dinamicità intendiamo un avvicendamento abbastanza vivace di figure bariche sullo scacchiere europeo e mediterraneo. Non un avvicendamento repentino tra cavi d’onda e promontori anticiclonici, essi potranno avere anche rispettivamente una discreta durata, mediamente nell’ordine di 5/6/7 giorni, tuttavia non si ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia e calo temperature nelle ultime settimane del mese : Dopo un FerrAgosto con temperature inferiori alla media del periodo un po’ su tutta Italia, cosa ci riserverà il Meteo nelle settimane dell’ultimo mese dell’estate? Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 19 Agosto al 15 settembre. 19 – 25 Agosto 2019 La prima settimana si apre all’ insegna di una moderata curvatura ciclonica nel regime del geopotenziale al Nord, che però tende a normalizzarsi al ...

Previsioni meteo - si cambia dal 23-24 agosto : temperature nella norma e piogge in aumento [DETTAGLI e MAPPE] : Da un po’ di giorni stiamo indagando sulla possibile evoluzione del tempo per il corso dell’ultima settimana di agosto. Continua ad apparire quella la fase di svolta in questa stagione estiva che, sino ad allora, non presenterà grossi rilievi in termini di circolazione, se non stabilità e sole per diversi giorni al Centro-sud, almeno per i prossimi 5/6, e un flusso temporalesco su Alpi, quindi instabilità piuttosto circoscritta. Il ...

Meteo - le Previsioni di domenica 18 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 18 agosto La prossima settimana tornerà il caldo africano. Sono attese temperature fino a 36-38 gradi soprattutto al Centro Sud e sulle isole. Qualche temporale lambirà il Nord ma in un contesto piuttosto stabile LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Domenica 18 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso. I Venti risulteranno deboli occidentali Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno calmi ...

Previsioni meteo : forte e persistente sequenza temporalesca su parte del Nord da lunedì [DETTAGLI E MAPPE] : Avevamo già evidenziato, in un contesto di circolazione prevalente sull’Italia all’insegna di un nuovo attacco dell’anticiclone subtropicale, che i settori alpini e prealpini si sarebbero trovati al margine della protezione anticiclonica e più esposti al flusso umido oceanico. Così sarà…! Giungono, infatti, ulteriori conferme dagli ultimissimi aggiornamenti. In particolare, a partire dalla giornata di lunedì, già in ...

Previsioni meteo : un po’ più di nubi al Nord - temporale insidioso in Calabria. Più sole altrove [DETTAGLI] : L’alta pressione continua ad avanzare dalla Spagna, Marocco, Algeria verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I valori barici sono in continuo crescendo, così anche le termiche, tuttavia il cuore caldo dell’anticiclone resta ancora decentrato a Ovest rispetto all’Italia. Ne consegue un tipo di tempo estivo assolutamente piacevole, senza eccessi termici e con sole prevalente. Ci sono un po’ di dettagli da rilevare ...

Previsioni meteo : dal 23/24 agosto crisi barica sul Mediterraneo? Ecco i possibili risvolti [MAPPE] : Circolazione barica caratterizzata da dinamiche più mobili nel corso della seconda parte del mese. Si prospettano, prossimamente, anche promontori di un certo significato, in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, ma non si vede particolare continuità. Insomma, la circolazione alle medie latitudini palesa una maggiore frenesia in prospettiva, caratteristica tipica di una fase stagionale che inizia a declinare. Trattiamo, ...