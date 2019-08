Previsioni astrali di venerdì 23 agosto | al top Gemelli | Vergine | Bilancia e Toro

Previsioni astrali di mercoledì 21 agosto : molto bene Sagittario - Acquario - Pesci e Cancro : Le Previsioni astrali di mercoledì 21 agosto appaiono particolarmente favorevoli per i segni d'acqua, in special modo Cancro e Pesci: i primi vivranno una giornata eccezionale in amore, i secondi nel lavoro. Incontri sentimentali favoriti anche per i nati sotto il segno del Sagittario. Per l'Acquario, l'aspetto migliore sarà la salute. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): state ancora male per una storia d'amore ...

Previsioni astrali di martedì 20 agosto : ottima giornata per Gemelli - Bilancia e Vergine : Le Previsioni zodiacali per martedì 20 agosto 2019 annunciano una giornata molto positiva per i segni di aria, in particolar modo per la Bilancia e i Gemelli, che daranno una svolta alla loro vita grazie ad importanti novità soprattutto sotto l'aspetto amoroso-sentimentale. La vita di coppia riserverà ventiquattr'ore di relax e passione anche per i nati sotto il segno della Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): ...

Previsioni astrali di lunedì 19 agosto : Ariete romantico - Capricorno capriccioso : lunedì 19 agosto la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno nel segno del Leone. Marte stazionerà in Vergine, e invece il il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Stabile anche Nettuno che transiterà in Pesci....Continua a leggere

Previsioni astrali di lunedì 19 agosto : cambiamenti per Scorpione - amore top per Vergine : Le Previsioni astrali di lunedì 19 agosto 2019 annunciano una giornata super per i nati sotto il segno della Vergine, soprattutto sotto l'aspetto sentimentale. Ventiquattr'ore interessanti anche per i segni zodiacali di Scorpione, interessato da grandi cambiamenti e novità, e Capricorno, favorito in particolare nel lavoro. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di vincere la naturale tendenza alla pigrizia ...

Previsioni astrali dal 19 al 25 agosto : sorprese per i Gemelli - Scorpione energico : L'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 agosto si preannuncia molto favorevole e roseo per l'Ariete, tra i segni zodiacali più fortunati di questi sette giorni. Miglioramenti e novità, secondo le Previsioni astrali, attendono anche i nati sotto il Capricorno. Troppi pensieri, invece, attanaglieranno il Cancro. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): i rapporti con i figli possono riservare sorprese non sempre ...

Previsioni astrali di sabato 17 agosto : weekend positivo per Pesci - Leone - Cancro e Toro : Le Previsioni astrali di sabato 17 agosto 2019 prevedono molta fortuna in particolare per i nati sotto i segni di acqua: Cancro e Pesci, infatti, vivranno un week-end davvero positivo sia in amore che negli affari. Giornata particolarmente propizia anche per i segni zodiacali di Leone e Toro. Non sarà un giorno particolarmente brillante, invece, per Scorpione e Ariete. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): se dovete ...

Previsioni astrali fine settimana 14-15 settembre : progetti per Leone - Acquario demotivato : Nel weekend del 14 e 15 settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dal segno dei Pesci, dove staziona anche Nettuno, al segno dell'Ariete, mentre Mercurio e Venere stazioneranno in Bilancia. Marte ed il Sole saranno nel segno della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Il Nodo Lunare si troverà nell'ottava casa del Cancro e Giove permarrà nel segno del Sagittario. Spossatezza per Toro Ariete: nervosi. ...

Previsioni astrali weekend 17-18agosto : Scorpione trasgressivo - Cancro bellicoso : Nel weekend del 17 e 18 agosto 2019 troveremo Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre Marte, Venere, il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare si troverà sulla decima casa del Cancro, nel frattempo Urano sarà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e invece Giove resterà sui gradi del Sagittario. Cancro bellicoso Ariete: famiglia d'origine. Il comportamento dei nativi con la famiglia d'origine ...

Previsioni astrali fine settimana 31 agosto-1° settembre : stress per Bilancia : Durante il weekend di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2019 troveremo la Luna, Marte, Mercurio, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre il Nodo Lunare sarà nella quarta casa del Cancro. Nel frattempo Nettuno permarrà in Pesci, così come Plutone e Saturno in Capricorno. Intanto Giove rimarrà in Sagittario ed Urano continuerà il suo moto in Toro. Toro romantico Ariete: bellicosi. Le copiose asperità astrali renderanno ...

Previsioni astrali di Ferragosto : giovedì 15 giornata top per Ariete - Pesci e Leone : Le Previsioni zodiacali di giovedì 15 agosto 2019 si prospettano molto favorevoli per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Leone e Ariete, che vivranno una giornata molto fortunata sotto l'aspetto amoroso. Dubbi ed incertezze attanagliano, invece, il segno zodiacale della Bilancia. Miglioramenti in vista per lo Scorpione e il Capricorno. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): la fortuna vi assiste in amore. Nella ...

Previsioni astrali di mercoledì 14 agosto : la fortuna assiste Cancro - Pesci e Acquario : Le Previsioni zodiacali di oggi, mercoledì 14 agosto 2019, prevedono un grande mix di avventure ed emozioni per Cancro e Pesci. La giornata odierna vedrà tra i segni zodiacali più fortunati Capricorno e Acquario. Piccoli problemi lavorativi attendono invece i nati sotto la Bilancia e la Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): la giornata non inizia nel migliore dei modi. Durante la mattinata piccole discussioni ...

Previsioni astrali della settimana dal 12 al 18 agosto : periodo super per Ariete e Acquario : Le Previsioni zodiacali della seconda settimana di agosto saranno un vero e proprio mix di emozioni e avventure per i nati sotto i segni di fuoco, in special modo l'Ariete e il Sagittario. I sette giorni dal 12 al 18 agosto saranno molto fortunati anche per i segni zodicali di Acquario e Bilancia. Piccoli problemi lavorativi per il Leone. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): il ritorno al lavoro dopo le vacanze estive ...

Previsioni astrali di martedì 13 agosto : Pesci e Cancro top in amore - Ariete ok nel lavoro : L'oroscopo di martedì 13 agosto 2019, secondo le Previsioni astrali, sarà estremamente positivo per i segni zodiacali di terra, in special modo per i nati sotto la Vergine e il Toro. Bene - dopo le fasi altalenanti degli scorsi giorni - negli affari e nel lavoro anche lo Scorpione. Perplessità e dubbi, invece, attendono il Leone. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): momento di scelte. E' sempre complicato prendere una ...

Previsioni astrali di domenica 11 agosto : ottima giornata per Ariete - Cancro e Capricorno : Benessere e salute, sentimenti e amore, lavoro e affari, famiglia e amicizie: saranno questi i protagonisti dell'oroscopo di domenica 11 agosto 2019. Gli astri prevedono una giornata interessante in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia, Acquario e Leone. Novità e cambiamenti in arrivo per il Toro e il Sagittario. La giornata per i segni di fuoco Ariete: questa domenica vi regalerà grandi emozioni soprattutto con il vostro ...