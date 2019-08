Presidenziali Usa 2020 | da Fox a ex portavoce | ecco i nuovi “nemici” di Trump

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dalla tv amica alla ribellione di alcuni repubblicani, per la prima volta Donaldsi trova a dover combattere anche sul fronte interno, contro quelli che considera nemici inaspettati. Il presidente degli Stati Uniti e' tornato ad attaccare Fox News, dopo la pubblicazione di un sondaggio che lo da' perdente contro i big democratici in corsa per le, da Biden a Warren, da Sanders a Harris. "Sta succedendo qualcosa alla Fox - ha detto, parlando con i giornalisti - e ve lo dico ora, non mi piace, non sono contento di loro". Secondo il sondaggio, pubblicato venerdi',sarebbe sotto di 12 punti nei confronti di Biden, di 8 con Sanders, 7 con Warren e di 6 con Harris. "Non ci credo - ha commentato- i sondaggi peggiori mi sono arrivati sempre dalla Fox. Qualcosa e' cambiato".Il presidente ha poi di nuovo criticato la scelta di assumere una giornalista che ...

